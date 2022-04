José Eduardo Derbez escandaliza las redes al comprar su propio ataúd y posar como muerto

Como si se tratase de una escena de terror, José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores con una compra bastante inusual, excéntrica y un poco anticipada.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez apareció en las historias del Instagram de la actriz Ariadne Díaz posando dentro de su propio ataúd, generando escalofríos en más de un seguidor.

Como un niño con juguete nuevo lucía José Eduardo con su nueva adquisición y posó directamente para mostrar cómo se verá cuando sus familiares y amigos le den el último adiós.

Además, se encerró por unos segundos para probar como era estar a oscuras dentro del cajón.

El ataúd fue adquirido por en medio de la pandemia por COVID-19 y aunque muchos pudieran pensar que se trataba a su temor por morir a causa del virus, simplemente lo adquirió para dormir dentro de él.

En más de una oportunidad ha relatado que es fan de las cosas “góticas”.

El joven de 29 años decidió mandar a hacer su propio ataúd pues confesó que temía comprar uno que ya hubiera sido usado.

“Se antoja de repente, ¿no? A mí lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije: ‘¿qué tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel?’ es que mucha gente solo vela a su muertito y lo devuelve, porque lo rentó. Aquí hay gente muy enferma, no yo”, mencionó entre risas.

A pesar de que estaba emocionado en tenerlo, no dejó de sentir miedo la primera noche.

“La primera noche sí me dio mucho miedo, sí dije: ‘no manches’, no sabía si sacarlo (...) entonces en la noche me paraba para ir a verlo al otro cuarto y decía: ‘está todo bien’. Me costó un poco de trabajo acomodarme porque sí me sentía como si mi casa fuera Gayosso”, dijo.

