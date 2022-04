“Está de moda acordarse”: Jacqueline Andere genera indignación por criticar a Sasha Sokol y recomendarle callar

María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar, ha quedado en el ojo de la crítica al dar su opinión sobre la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano por abuso.

La actriz con más de 60 años de trayectoria llenó de indignación a los espectadores, al tomar una postura de rechazo en contra de Sokol y al menospreciar a las víctimas de abuso de carácter sexual.

Reconocida por sus grandes personajes como villana en distintas telenovelas, Andere manifestó conocer muy poco el caso entre la cantante y el productor., durante un encuentro con los medios.

“Es un tema difícil de opinar, espero que todo se arregle, pues se aclare […] No sé por qué yo, en esa época, no vivía con ellos. No sé si sea verdad será mentira”, sostuvo.

En medio de sus palabras fustigó a quienes han contado sus experiencias de abusos en el pasado y lo calificó como una tendencia entre las personalidades mexicanas.

Para aumentar el rechazo de sus palabras en los internautas, la histriónica recomendó a sus compañeros quedarse callados, pues el acoso siempre ha existido en el medio del espectáculo.

Jacqueline reveló que a lo largo de su carrera vivió muchas veces esas prácticas y jamás las evidenció por lo que recalcó que para todos actualmente es muy fácil señalar con el dedo y decir que ya es acoso.

Como era de esperarse, las críticas en su contra no faltaron en las redes sociales.

“Ella es el ejemplo de que la edad NO SIEMPRE da sabiduría”; “Que aberración escuchar opiniones tan absurdas, viniendo de una mujer que además tiene experiencia y un camino recorrido”; “Si la hija de esta señora hubiera sido abusada me preguntó si dijera lo mismo esta señora. Qué horror!!”; “Que lastima que una mujer diga tanta estupidez, qué pasaría si hubiese sido Chantal Andere la que estuviera en esa situación pensaría igual”; “Señora ya son otros tiempos, Dios quiera que a usted o su hija no le hubiera pasado nada y si le pasó que mal que no lo denuncio, Sasha era una niña vulnerable, somos mujeres y tenemos hijas , lo menos que podemos hacer es reprobar eso actos tan deleznables”, se lee entre las reacciones.

— Internautas