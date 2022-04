Andrea Valdiri apareció bailando y le vieron la pancita abultada: “¿Viene un Sarumita?”

Luego del revuelo mediático que causaron las invitaciones a la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, que además confirmaron que tienen una relación sentimental más que sólida, ahora desde las redes sociales presumen que la bailarina pudiera estar embarazada.

¿Será este uno de los motivos por los que decidieron caminar hacia el altar? Lo cierto es que ambos están megafelices y ya son una familia. Sin embargo, es de recordar que Isabella y Adhara no son hijas de Saruma, pese al traje de papá que se ha puesto para ellas dos.

¿Andrea Valdiri está embarazada por tercera vez?

A través de un video que la propia barranquillera publicó en sus historias de Instagram, una buena cantidad de usarios apreció que la pancita de La Valdiri está algo abultadita.

Hasta el momento ella no ha dicho nada, ni confirmado ni desmentido, pero no podemos olvidar la plata que se ha gastado en cirugías estéticas para lucir más radiante que nunca. Esto significa que un embarazo en este momento no resultaría lógico para lo que ha venido haciendo.

En el material, Andrea Valdiri aparece bailando una exigente coreografía y varios internautas notaron el curioso detalle. Estas fueron algunas de las reacciones:

“Puede estar en sus días, es normal verse inflamada”, “vengo notando lo mismo”, “es cuestión de unos meses”, “es la operación, quedó así”, “es que se le ve la pancita como cuando con Adharita, ¿Viene un Sarumita?”, “no es por nada, pero cuando vi la historia lo pensé” y “esa platica siempre se perdió”.

Si efectivamente La Valdiri está en la dulce espera de un tercer hijo, el primero que tendría con Felipe Saruma, es probable que debamos esperar algunas semanas para confirmarlo, pues ni ellos mismos van a querer opacar su unión matrimonional, una de las más esperadas del 2022.

Andrea Valdiri confesó por qué ocultó su relación con Saruma

En una motiva reflexión donde se refirió al amor y a sus experiencias, la influencer reveló las razones por las que prefirió ocultar durante tanto tiempo su relación con el creador de contenidos, su amigo de muchos años.

“Machi sabes qué... conocí diferentes maneras de amar, cada persona que ha pasado por mi vida me ha demostrado que el amor tiene muchas interpretaciones”, partió diciendo la empresaria, quien es muy querida en Colombia.

Y luego comenzó a hacer alusiones y referencias hacia su relación con Felipe Saruma. “Gracias por enseñarme a ser más tolerante, que hay verdades que es mejor que se mantengan ocultas, que los de tu sangre son primero, que se puede transformar la mierda en oro, a decir adiós cuando es necesario y sobre todo que amarse primero es necesario para desarrollar ese amor por los demás”, expresó Andrea Valdiri.

“Ya me conocen, siempre explosiva, queriendo gritar mis alegrías a los cuatro vientos, tratando de mostrarles que todos podemos tener un compañero de vida. Pero la vida te enseña con lágrimas que los grandes tesoros permanecen en el anonimato, que entre menos atención tengan, se pueden libremente desarrollar”, continuó diciendo.

Y finalmente soltó: “Hoy aprendí esa lección, a esperar con calma, construir con paciencia y sobre todo a guardar silencio cuando descubres un diamante. Los amo”.