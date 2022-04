Adamari Lopez se tatúa los pezones y comparte su emotivo proceso

A casi 20 años de enfrentar el cáncer de mama y haberse sometido a una mastectomía, Adamari Lopez decidió tatuar sus pezones tras haberlos perdido.

Como era de esperarse la presentadora compartió parte del procedimiento con sus seguidores en Instagram, a quienes les suele mostrar gran parte de sus rutinas diarias.

Asimismo, informó que era un proceso que había estado esperando por mucho tiempo.

“Ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es yo creo que algo que esperaba hace mucho tiempo, que a lo mejor muchas veces no he compartido esa parte con ustedes y Raquel [de Alquimia Beauty Healing] va a ser esa manita santa que va a hacer ese trabajo

— Adamari Lopez