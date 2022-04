María Luisa Godoy y estafa de Viñuela: “Le dije te van a robar la plata”

La periodista María Luisa Godoy recordó en el programa “Pero con respeto” de CHV la millonaria estafa que afectó a su amigo y ex pareja José Miguel Viñuela el año 2016.

En conversación con Julio César Rodríguez la animadora del Festival de Viña 2023, contó detalles del fraude de 900 millones de pesos que sufrió el exMekano, invirtiendo en el Grupo Arcano, representado por Alberto Chang.

[ El peor año de Viñuela: “Si no hubiera tenido hijos probablemente no estaría sentado conversando. Me cuestioné la vida” ]

“Un día me llama el Jose Viñuela, y me pregunta “pucha Mari no tenís unas luquitas ahorradas, porque estoy invirtiendo donde Chang, ¿no quieres invertir donde Chang?”, contó la animadora de TVN.

Ante esto, Godoy dijo que llamó a su marido para que hablara con José Miguel y lo hiciera entrar en razón.

“(Cuando me cuenta) a mí esta cuestión me huele hedionda, ¿quién puede ganar eso?, no funciona, ¡te van a estafar! (...) llamé a Nacho mi marido y le dije sabes qué, me llamó el Jose, por qué no lo llamai, esto es una estafa”, dijo, agregando que su esposo lo llamó para explicarle, pero ya era demasiado tarde.

[ José Miguel Viñuela revela las razones por las que no se casaron con María Luisa Godoy ]

La estafa

El año 2016 el exanimador de Mucho Gusto fue tentado a invertir en la empresa liderada por Alberto Chang, entusiasmado por los grandes dividendos que le prometían.

Junto a él varios famosos cayeron en la trampa, como el gimnasta Tomás González y la actriz de Soltera Otra Vez, Josefina Montané, seducidos por la personalidad de Chang y las prestigiosas personalidades que lo rodeaban.

Tras la estafa, Viñuela interpuso dos demandas en contra del grupo Arcano y Alberto Chang a quienes entregó dos pagarés por 300 y 600 millones, producto de los ahorros que había acumulado durante su trayectoria en la TV.

Actualmente, Chang se encuentra radicado en Malta, acusado de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Bancos. Se estima que el monto del fraude supera los US$100 millones.

[ Justicia de Malta rechaza extraditar a Chile a Alberto Chang por delitos de estafa y lavado de activos ]