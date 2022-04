Los escándalos de plata en los que se ha metido La Liendra

Algunos creadores de contenido con Colombia, y que ganan jugosas cantidades de dinero por sus trabajos en redes sociales, han demostrado que tener tanta plata no siempre es tan satisfactorio. Y uno de ellos es La Liendra, pues Mauricio Gómez se ha metido en al menos 4 escándalos de plata, unos más complicados que otros.

En varias oportunidades, el famoso ha decidido compartir sus ganancias económicas mensuales, algunos de sus métodos e incluso afirmó que haber sufrido la suspensión de su cuenta de Instagram hasta en tres oportunidades le trajo consecuencias con sus clientes.

Los 4 escándalos de plata en los que se ha metido La Liendra

El dinero que le debe a su ex manager

A través de las redes sociales, recientemente se presentó una polémica entre La Liendra y su ex manager, un hombre llamado Santiago Ospina.

Según relató el influencer, en resumidas cuentas, su manager nunca quiso cobrarse unas comisiones como La Liendra le indicó, sino que prefirió acumularlas. Sin embargo, ninguno de los dos contaba que el creador de contenido afrontaría más adelante varias situaciones económicas que le dejaron sin plata.

“En ese tiempo tomé una decisión y es que quería dejar de trabajar con mi ex manager, pero para dejar de trabajar con él, le tenía que pagar una suma de dinero muy alta de unas comisiones que él nunca reclamó”, argumentó La Liendra.

“Como él no sacó las comisiones en el mejor momento, las cobró en el peor momento cuando yo no tenía con qué pagarle”, dijo el influencer.

En este sentido, agregó que debido a la situación decidió abonar parte de esa deuda con un Hotel en El Poblado, Medellín, esperando ahora poder mejorar sus finanzas. Sin embargo, Santiago Ospina le sigue exigiendo el resto del dinero.

El robo de su bolso, repleto de dinero y con sus documentos

Esta situación ocurrió a mediados de junio. La Liendra dejó un bolso estilo canguro con muchos objetos importantes mientras grababa un video y cuando lo fue a buscar no lo encontró.

En aquel entonces Mauricio Gómez detalló cómo pasó todo y les confesó que lo que más le preocupaba era que en el bolso habían cosas importantes. Perdió dinero, tarjetas de crédito y documentación personal.

“Lo malo es que ahí tenía muy buen dinero, las tarjetas de crédito, la cédula, el pase, todo lo tenía ahí”, dijo el creador de contenidos.

El despectivo trato que le dieron en Chanel

El pereirano entró a la reconocida tienda para comprarle un lujoso bolso a su novia Dani Duke, pero se fue decepcionado del trato que recibió, siendo tildado hasta de “pobre”.

La Liendra relató que el vendedor se creía el “dueño y millonario” de la tienda. Pero eso no fue lo peor: afirmó que se interesó en un bolso rojo, que no le quisieron mostrar. “Como quien dice, no tiene para comprar, afirmó el joven”, sobre el hecho.

Y al ver su gesto dubitativo, La Liendra afirmó que el vendedor fue implacable. “El vendedor nos dijo que van colombianos y compran hasta 23.000 dólares. Nos trató pobre. Me trataron mal”, afirmó.

Está harto de que le pidan plata

Otro hecho reciente en que el que La Liendra, llegando a su casa, grabó un video en el que afirmó estar harto y aburrido de que le pidan plata para todo tipo de cosas, desde ayudas personales hasta para complacer vicios.

El influencer aclaró que él no es un dios y que acababa de ayudar a unas 40 personas. Lo peor del caso, según el famoso, es que si no puede darle una a mano a quienes le piden plata simplemente lo insultan y rechazan.