Le preguntan a Epa Colombia con quién irá a la boda de Andrea Valdiri y su respuesta es pura realidad

Los detalles sobre la boda de Andrea Valdiri no paran de sonar, incluso cuando ni se trata de ella. Epa Colombia habló sobre quién será su acompañante el evento, que aún no tiene una fecha revelada.

La barranquillera se casará con Felipe Saruma, su amigo de tantos años, luego de un oculto romance que mantuvieron durante un tiempo, a modo estratégico para que su amor fluyera fuera del foco mediático.

Ahora Epa Colombia es una de las invitadas estelares y una de las cosas que los usuarios necesitan saber es quién llegará a su lado. Para nadie es un secreto que los matrimonios son escenarios románticos para los espectadores.

Así respondió Epa Colombia sobre quién le acompañará en la boda de Andrea Valdiri

En una sesión de preguntas y respuestas, la vendedora de keratinas tomó la consulta con mucha perspicacia e incluso no reveló nombres, ni siquiera el de Karol Samantha, quien se conoce que es su nueva novia.

“¿Para qué te digo? ¿para que me sigas tratando mal? ¿para que me sigas juzgando?”, son las preguntas con las que Epa Colombia inició su respuesta. Sin embargo, dejó claro que no está arrepentida de haber terminado su relación con la futbolista Diana Celis.

“Yo no me podía seguir engañando, entonces amiga, tienes que darme la ooortunidad de conocer nuevos amores. Mira que Andrea pasó por cinco y yo voy por el segundo”, expresó la famosa, quien realmente se llama Daneidy Barrera.

Sobre la boda de Andrea Valdiri y lo que vive su amiga, Epa Colombia primero confirmó que efectivamente la de Barranquilla caminará hacia el altar. “Sí amor, es en serio, no es molestando”, dijo.

“Yo me siento superfeliz con ella, yo sé que ese día voy a llorar cuando coloquen la canción y le pongan el anillo porque ella sufrió muchísimo con esos amores. Le pagaron supermal, pero después de tantas llegó el verdadero y eso es lo que vale”, expresó la influencer.

Desde el hilo de comentarios, los usuarios respaldaron las lindas palabras que le dedicó a la novia que pronto se casa. Sin embargo, la criticaron por sus declaraciones respecto a su acompañante en la boda, pues aún aseguran que fue injusta con Diana Celis.

Recordemos que La Valdiri es ex pareja del cantante Lowe León, quien no le acompañó durante el parto en el que nació Adhara. Este escenario causó indignación entre los fans, ya que considerar que el artista se portó de forma irresponsable con la madre de su hija.

Incluso, la misma Epa Colombia en una videollamada con su amiga, llamó “poco hombre” a Lowe León, lo que le valió una denuncia legal que finalmente no trascendió.