Aseguran que Yalitza Aparicio no es profesora: revelan que no encuentran su documento oficial

A pesar de ser una de las figuras más discretas del entretenimiento, Yalitza Aparicio volvió a encontrarse en el centro e la polémica debido a una nueva acusación por parte de los conductores del programa ‘Chisme no like’, quienes la señalaron de haber mentido sobre su profesión de maestra pues no encontraron su cédula profesional en la Secretaría de Educación Pública.

Señalan a Yalitza Aparicio y seguidores salen en su defensa

Cuando Yalitza protagonizó la película ‘Roma’, por la cual ganó una nominación al premio Oscar como Mejor Actriz, dijo que había estudiado para ser docente. Sin embargo hora Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguraron que no pudieron encontrar la cédula profesional de la actriz.

“Nosotros fuimos a buscar el registro. La SEP es en donde se comprueba, pensamos que tal vez su nombre era incorrecto y nos dimos a la tarea de sacar su acta de nacimiento…. A lo mejor no le dio tiempo de sacar sus papeles”

Ante las acusaciones, los seguidores de la actriz salieron en su defensa, recordando que estudiar una licenciatura y tramitar una cédula profesional no son la misma cosa.

Además recordaron que cuando Yalitza fue seleccionada para formar parte de la película de Cuarón ella acababa de terminar sus estudios, razón por la cual nunca ejerció como maestra.

“Para sacar un título se necesita tiempo, cuando no se tramitó al estar terminando de estudiar una profesión”

“Si Yalitza no ha realizado el trámite de su cédula profesional es lógico que el título no lo encuentren en el sistema”

También surgieron comentarios en contra de los conductores, pues muchos aseguraron que querían crear polémica y hacer quedar mal a Yalitza sin motivo alguno, ya que actualmente ella no trabaja como docente, sino como actriz.

Se sabe que antes de ser seleccionada para el papel de «Cleo», Yalitza acababa de titularse como maestra de preescolar y se preparaba para encontrar su primer empleo.

Sin embargo decidió acompañar a su hermana quien deseaba hacer un casting para la película ‘Roma’, una vez ahí ella también participó y se quedó con el papel.

Ella nunca se imaginó que se convertiría en actriz de talla internacional, pero desde su nominación al premio Oscar ha usado su plataforma para dar voz a los derechos de las mujeres y las personas indígenas.

Incluso fue la imagen de la Guelaguetza para promocionar las tradiciones de su estado natal, Oaxaca.

También ha viajado por el mundo para hablar sobre los derechos de las trabajadoras del hogar y las mujeres indígenas. algo que la ha colocado como activista.

Recientemente, la originaria de Oaxaca viajó a la WorldExpo 2020 de Dubai. La famosa acudió a los Impact Awards usando un elegante y llamativo atuendo que captó la atención de medios internacionales.

Para Yalitza el viajar a Dubai de la mano de la marca de lujo significa más que una nueva experiencia, es una oportunidad para representar a personas de su comunidad.

En una entrevista para Elle, comentó: