Laura Londoño muestra su figura posparto en bikini estampado y da lección de amor propio

Los últimos meses han sido de grandes gratificaciones para Laura Londoño. Y es que aparte de los éxitos que ha cosechado en el plano profesional con Café con aroma de mujer, la estrella está viviendo un momento muy pleno en el terreno personal tras dar a luz a su hija Mikaela.

Desde que alumbró a su segundo retoño con su amado esposo, Santiago Mora, en febrero pasado, la actriz ha compartido en redes sociales, tan abierta y franca como siempre, varios vistazos a sus vivencias en esta etapa que ha abrazado con total naturalidad, felicidad y gratitud.

Ahora, a poco más de un mes del nacimiento de la hermana menor de Allegra, la carismática intérprete de “Gaviota” ha decidido mostrar también a sus millones de seguidores su figura posparto y lo hizo dando además una importante lección.

Laura Londoño muestra con orgullo su silueta a más de un mes de dar a luz a Mikaela

A través de las historias de su perfil en Instagram, la histrionisa compartió este domingo 3 de abril una serie de videos grabados frente al espejo de una habitación en donde presume por primera vez su cuerpo después del embarazo en el traje de baño perfecto para esta etapa.

En las imágenes, captadas de manera espontánea durante unas vacaciones familiares, la artista de 34 años de edad luce radiante en un elegante bikini con estampado psicodélico en colores azul, rosa, rojo y blanco de la firma colombiana Palo Rosa Beachwear.

Laura Londoño se mostró feliz con el bañador estampado | Instagram: @londonotlaura

La pieza superior del diseño confeccionado en licra y poliéster, concretamente el modelo “High Waist Candy Waves” de la marca, era totalmente ajustable y presentaba tirantes halter. Mientras, la parte inferior tenía una favorecedora cintura superalta que envolvía el abdomen.

Londoño completó su look playero con algunas piezas de joyería discreta para agregar un toque de brillo. Asimismo, apostó por la sencillez al mantener su radiante rostro libre de maquillaje y dejar su larga melena castaña suelta en ondas naturales para la ocasión.

La actriz está disfrutando a plenitud su etapa posparto | Instagram: @londonotlaura

Mientras posaba, Laura expresó la satisfacción que sentía vistiendo su bañador con print setentero, en especial, debido a su braguita. Y es que el tiro alto de la prenda le daba una sensación de contención en el área del vientre muy necesaria en este momento de su vida.

“Qué delicia uno, que acaba de tener un hijo, poder sentir que hay algo que te contiene, que te amarra aquí la barriguita. No es que la barriguita esté mal, no”, precisó. “Qué delicia sentir contenido todo este contenido que tenemos en nuestro cuerpo. Que quede en un recipiente que lo sepa abrazar”.

La artista derrochó belleza natural en sus historias en Instagram | Instagram: @londonotlaura

“Me siento divina”

De igual forma, en el audiovisual, la famosa dio una clase magistral de amor propio para todas las mamás a la luz de una anécdota que vivió recientemente con su primogénita de 2 años.

“Mi hija me coge la barriga y me dice ‘mamá, estás gorda’ y yo le digo ‘pues sí, ¿y qué?, ¿qué tiene de malo? Me siento divina”, expresó muy sonriente. “¿ Por qué nos dicen que la barriga está mal si todas estas curvas son parte de fundamental de la mujer? ”, cuestionó para finalizar.

La protagonista de "Café con aroma de mujer" presumió su figura frente al espejo | Instagram: @londonotlaura

Como era de esperarse, los clips fueron rápidamente retomados por cuentas de fans en la red social, en donde los usuarios le expresaron halagos no solo por su belleza y por mostrarse como una mujer real, sino también por ese importante mensaje de aceptación al cuerpo posparto.

“Qué mujer tan verdadera”, “Muy bonita, natural, sencilla y auténtica”, “ Después de dos hijas, divina” , “¡Estás hermosa, Laura! Y lo dijiste muy bien, estas curvas son parte de nosotras” y “ Esa es la actitud que todas debemos tener y ser orgullosamente mamá ” son algunos de los elogios que recibió.