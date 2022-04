¡Kourtney y Travis se casaron! Estas han sido todas las veces que las hermanas Kardashian han caminado al altar

Los fanáticos de Kourtney Kardashian y Travis Barker tienen meses ansiosos por la tan esperada boda, pero parece que no van a tener que esperar mucho más, luego de que la noticia de una ceremonia sumamente privada haya sorprendido a todos, oficializando el matrimonio de la miembro del clan Kardashian y el baterista de rock.

La noticia ha llegado para sorprender a todos, pues, la socialité y el músico habrían dado el voto final a su amor en una ceremonia oficiada por Elvis Presley en Las Vegas, Nevada. Según se supo recientemente, la pareja se habría escapado a la ciudad del pecado para sellar su matrimonio sin la presencia de amigos ni familiares.

El impresionante historial de matrimonio de las Kardashians

Si bien para Kourtney Kardashian, esta es la primera vez que camina al altar, ya que a lo largo de su relación con Scott Disick, nunca se decidió a decir que sí; sus hermanas Kim y Khloe si tienen experiencia con los matrimonios, los cuales, lamentablemente han sido un poco complicados para ambas, estas son las veces Kim y Khloé se han casado.

Kim Kardashian

A principios del nuevo milenio, en el año 2000, Kim Kardashian se casó con el afamado compositor y productor Damon Thomas. La socialité apenas tenía 19 años en ese momento, mientras que el músico le llevaba poco más de 10 años de diferencia, estuvieron juntos hasta 2003, cuando se divorciaron y Kim alegó que Damon se había convertido en un hombre controlador.

El segundo matrimonio de Kim vino ocho años después del divorcio de Damon, en 2011, esta vez, la nacida en Los Angeles, California, caminó al altar para concretar su amor con el jugador de la NBA Kris Humphries. Su boda formó parte importante de “Keeping Up With the Kardashians”. Pero el estilo de vida de ambos resultó no ser compatible y se separaron en 2013.

Finalmente, el tercer matrimonio de Kim llegó en mayo de 2014 con Kanye West, varios años después de haber comenzado su relación y teniendo ya un bebé. Un anillo de diamantes de 15 quilates, la proposición en AT&T Park en San Francisco y una ostentosa boda en el castillo Forte Belvedere en Florencia, Italia, hicieron del matrimonio entre ambos uno de los eventos mediáticos más grandes de la década pasada.

Khloé Kardashian

La menor de las Kardashians tuvo el que probablemente sea el matrimonio más accidentado de la familia, pero uno que quedará para siempre en la historia de la televisión por la inmensa importancia y explosión mediática que causó, la ceremonia se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2009, donde Khloé unió lazos con el entonces jugador de la NBA Lamar Odom.

La boda disfrutó de una cobertura total en “Keeping Up With the Kardashians” y, siendo la primera que se vio dentro del reality, marcó un antes y un después en el mismo. El impacto de la boda fue tal, que acabó por generar una especie de Spin-off con el reality show “Khloé & Lamar”.

La pareja se casó luego de solo un mes de haberse conocido en una fiesta y esto acabó por pesar mucho en la relación, debido a que la joven Khloé desconocía ciertas tendencias del jugador. Finalmente, en diciembre de 2013 y luego de muchas especulaciones, ella pidió el divorcio.

Debido al abuso de sustancias de Odom, el trámite del divorcio se dilató durante varios años, hasta que, luego de su rehabilitación en 2016, los papeles finales fueron puestos en orden y formados.

