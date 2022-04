Elle Fanning derrocha elegancia en un vestido negro arruchado con mangas abullonadas

La actriz estadounidense Elle Fanning, sin lugar a dudas, lo tiene todo: es dueña de un gran talento actoral, un carisma innato frente a las cámaras y un exquisito sentido de la moda.

Ya sea en la alfombra roja, un evento especial o un paseo relajado con su hermana mayor, Dakota Fanning, la estrella siempre deslumbra con sus elegantes construcciones estilísticas.

Así lo hizo la mañana del pasado miércoles 30 de marzo al asistir a The Late Show con Stephen Colbert luciendo sensacional en un look total black con el que no dejó a nadie indiferente.

Elle Fanning es el epítome de la elegancia en un dramático vestido negro

De acuerdo a Daily Mail, la estrella fue captada derrochando sofisticación en su llegada al teatro Ed Sullivan en Nueva York para grabar su participación en el programa de entrevistas.

Mientras saludaba a sus fanáticos frente al anfiteatro en Manhattan, la artista se convirtió en el centro de atención en un glamuroso vestido negro fruncido de Carolina Herrera.

El diseño midi, de la colección otoño-invierno 2022, estaba entallado a su silueta y presentaba un pronunciado escote corazón, dramáticas mangas abullonadas arruchadas y una abertura frontal.

Bajo la guía de su estilista, Samantha McMillen, la actriz de 23 años elevó su portentoso little black dress para promocionar The Girl from Plainville con stilettos negros de Stuart Weitzman.

Asimismo, en cuanto a los complementos, la famosa de 1,75 m demostró que en la sencillez está el gusto al agregar solo unas elegantes gafas oscuras negras y piezas de joyería de Anita Ko.

Por último, la histrionisa remató con un beauty look al glamur del antiguo Hollywood con su melena rubia peinada en ondas al costado y un maquillaje minimalista que realzó su belleza.

De esta manera, con este outfit retro, Elle Fanning no solo se reafirmó como icono de estilo, además recordó la infalibilidad de un vestido negro para ser la más chic en toda ocasión.