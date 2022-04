Chichila Navia confiesa si ha sido apartada de la televisión por ser de izquierda

Cuando un artista o deportista decide revelar su postura política, automáticamente parece poner una tabla en el medio para dividir a sus seguidores: quienes ahora discriminan y quienes continúan apoyando. La actriz Chichila Navia confesó desde sus redes sociales si ha atravesado por una situación similar.

En una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la artista de 42 años confesó si ella o su esposo Santiago Alarcón han sido vetados de la televisión nacional debido a sus pensamientos políticos de izquierda. Esto fue lo que dijo:

Chichila Navia responde sobre su “discriminación” en la televisión

“¿Se sienten vetados de la TV nacional por la posición política del mijo?”, fue la pregunta directa que le hicieron a la famosa.

A este respondió sin tapujos: “Eso no es cierto. En un momento a Santiago sí, no lo llamaban ni para saludarlo, pero ya no”.

Sin embargo, Chichila Navia aseguró que cuando se trata de política, ella siempre ha sido respetada y tomada en cuenta por la televisión. “Conmigo no tiene nada que ver, para nada”, reiteró la actriz.

La cuenta @rastreandofamosos, dedicada a la farándula colombiana, difundió el video extraído desde las ‘stories’ de Instagram. Fue así como los usuarios comenzaron a dejar sus comentarios, opinando sobre las declaraciones de Navia.

“Colombia siempre ataca al que siempre piensa distinto, debería haber respeto de todas partes”, “a todos los vetan, noten cómo Julián Román ya ni se ve y otro ejemplo es Mónica Rodríguez”, “lastimosamente así se mueve el medio”, “todo el que está en contra de Uribe lo vetan donde sea”, “mi admiración por esta maravillosa actriz”, fueron algunas de las reacciones.

Este tema sobre la postura política también ha atrapado a otros artistas, siendo Julián Román uno de los más sonados. En una oportunidad, dijo en entrevista con BluRadio que algunas personas lo han señalado de “guerrillero”.

“Yo lo que siempre digo cuando me preguntan ‘¿por qué opina?, ¿por qué dice?’, pues porque soy ciudadano, pago impuestos, porque tengo la necesidad, porque mi mismo trabajo me lleva a no ser políticamente ajeno a lo que pasa a mi alrededor”, dijo el bogotano al medio.

Chichila Navia y Santiago Alarcón están juntos desde 2005 y tienen dos hijos: Matías y María. Foto: Instagram @chichilanavia

Chichila Navia muestra su lado más humilde

La actriz ha demostrado ser una mujer descomplicada. Desde las redes sociales compartió un simpático video donde hace un paneo giratorio en su lugar de trabajo, pero lo que más llamó la atención fue una elegante bolsita donde tenía su comida del día.

Nada proveniente de una franquicia, nada a domicilio y mucho menos costoso, la artista prefiere empacar sus alimentos y llevarlos al trabajo, con la humildad y practicidad que el gesto necesita.

“En este espacio espero, estudio y me alimento”, escribió Chichila Navia para el material publicado en sus historias de Instagram y que capturó Colombia Me Gusta.

“Y mi comidita prefiero traerla de mi casita... Así son más feliz”, expresó la actriz nacida en Pitalito. En la simpática bolsa se aprecian varios envasitos con comida y un termo que quizás contiene agua, jugo u otra bebida para acompañar los alimentos.