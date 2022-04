Andrea Legarreta como toda una mamá orgullosa presume el triunfo de su hija Mía

Andrea Legarretera se llenó de emoción al ver a su hija Mía montada en tarima junto a su padre y presumió su gran momento.

Para toda madre es un orgullo ver a sus hijos logrando sus sueños y Andrea comienza a ver como sus pequeñas comienzan a hacerse un camino lleno de éxito gracias a sus talentos.

El pasado fin de semana la familia Legarreta Rubín, vivió uno de sus mejores momentos luego de que Mía y su padre, Erik, ofrecieran un concierto al lado de la Sonora Dinamita y la Sonora Matancera, en el que también participaron grandes invitados como Ely Guerra, Benny Ibarra y Kalimba.

La presentadora aprovechó sus redes para dedicarle unas emotivas palabras a la cantante adolescente que comienza a dar pasos firmes en la industria de la música.

Andrea presumió el carisma, talento y profesionalismo de Mía quien con 16 años se perfila como una de las grandes promesas de la música en México.

“Y hablando de cumplir sueños… ¡No sé si este sueño cumplido es tuyo o mío mi niña linda! Porque mientras tus cumples el sueño de cantar y hacer lo que amas al lado de tu Pa y tantos grandes artistas, en ese escenario y con ese público maravilloso que te aplaudió tanto… Yo cumplo mi sueño de verte inmensamente feliz y realizada, haciendo lo que más has amado hacer desde que empezaste a decir tus primeras palabras…”, expresó.

La también actriz se mostró agradecida y conmovida por todo el apoyo que le brindaron a su familia y las muestras de afecto al culminar la velada.

“¡Wow! ¡Aún no me recupero de lo que viví! Del amor del público que al terminar el show se me acercaba con tanto amor, a decirme tantas palabras hermosas y conmovedoras acerca de ti… A felicitarme por ustedes… Creo que sin importar a lo que se dediquen nuestros hijos, el anhelo más grande de una madre que los ama tanto, ¡es verlos felices y realizar sus sueños!”, agregó.

— Andrea Legarreta