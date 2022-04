Lily Collins da clases de elegancia en traje sastre naranja

La actriz Lily Collins se ha convertido en un auténtico referente de estilo en la pantalla chica gracias a los llamativos atuendos que luce en la exitosa serie Emily en París.

No obstante, la estrella británica-estadounidense no solo fascina en la ficción con los looks de Emily Cooper, sino también con sus propias construcciones estilísticas para toda ocasión.

Así lo hizo la mañana del pasado miércoles 23 de marzo al pasearse por la ciudad de Nueva York luciendo como el epítome de elegancia en un outfit tan sofisticado como vibrante.

Lily Collins impone moda en un elegante power suit naranja

Antes de hacer una aparición en Live With Kelly And Ryan, la histrionisa de 33 años fue captada en su llegada al hotel Rosby derrochando estilo en un traje sastre naranja de Gabriela Hearst.

El elegante power suit de Collins para cumplir con sus compromisos profesionales en la Gran Manzana estaba encabezado por un blazer overzise y pantalones rectos con perneras anchas.

Debajo de su distinguida chaqueta con botonadura cruzada, bolsillos laterales y solapas de muesca, la nominada al Globo de Oro lució un sobrio suéter beige de cuello alto para contrastar.

La intérprete completó su sensacional conjunto sartorial en atrevido naranja, perteneciente a la colección Resort 2022, con un par de zapatos nude acharolados con tacón stiletto y plataforma.

Asimismo, bajo la guía de sus estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn, la actriz de Mank añadió una dosis de brillo al ensamble agregando discretas y refinadas piezas de joyería en oro.

Por supuesto, no olvidó agregar a la combinación un minibolso de mano para cargar sus pertenencias. En esta ocasión, se decantó por uno en cuero rosa pastel de la firma Coach.

Para finalizar, la fashionista remató su atuendo con un garboso beauty look, luciendo su melena castaña suelta en ondas y un maquillaje en tonos tierra que realzó su epatante belleza.

De esta forma, con esta propuesta, Lily Collins no solo lució segura y hermosa, además probó que vestir en colores vibrantes es todo un acierto para ser la más chic en primavera.