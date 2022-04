‘Diablero’: La serie mexicana que eliminó Netflix de su catálogo luego de dos temporadas

Pese a que las historias repletas de criaturas extrañas y eventos paranormales son un “boom” en Netflix no sucedió así con ‘Diablero’, una de las series mexicanas que sí generó impacto con su primera entrega, pero al parecer defraudó en su regreso, tanto que no será renovada por una nueva temporada.

Esto alarmó a la fiel fanaticada, pues nadie imaginó que esta historia tan novedosa y que combina los géneros del drama, terror, suspenso y humor negro, podría no ver la luz para su continuidad tan esperada, pues para muchos esta trama dejó muchos aspectos inconclusos, pero aún así resulta muy entretenida y fácil de comprender por quienes apenas se había sumergido en este universo de personajes tan particulares y criaturas que ponían en peligro a la humanidad.

Pero al parecer las razones son diversas, pero no fue sino hasta ahora que se conoció el por qué no estaría la plataforma streaming dispuesta a seguir desarrollándola. Por eso, si eres uno de lo que se quedó con ganas de ver más de ella, no dudes en descubrir qué pasó con ella.

‘Diablero’ fue eliminada de Netflix luego de dos temporadas

Quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de las dos temporadas de ‘Diablero’, pudieron apreciar una producción que hizo su mayor esfuerzo para generar un impacto importante en la audiencia de Netflix, pues ella se presentó con una trama novedosa, irreverente y hasta fuera de serie. Pero al parecer no contó con argumentos o un desarrollo más profundo que le permita seguir en el catálogo de entretenimiento.

El portal What’s on Netflix fue el encargado de revelar la lamentable noticia con la que los fans de esta serie se sienten muy afectados, pues ellos consideraban que habían quedado muchos cabos sueltos, pero este sitio web reiteró que sus realizadores no tenían en mente desarrollar nuevos guiones sobre ella y por tanto debía ser eliminada, pues no tuvo un impacto importante y de ahí que se decidiera que no era necesario trabajar más en ella.

Con esto se demuestra que este servicio streaming le apuesta siempre a las historias que transforman o generan un fenómeno entre sus suscriptores, con ‘Diablero’ esto no se logró en su totalidad y por eso se tomó la decisión de eliminarla y así cumplir su permanencia en el catálogo de entretenimiento que siempre se renueva.

“La eterna lucha entre ángeles y demonios en las trepidantes calles de México abrirá las puertas a un mundo de fantasía nunca visto, donde todo puede suceder. Este thriller sobrenatural y de terror también con un toque de comedia, se centra en las aventuras del padre Ramiro Ventura, un sacerdote que busca la ayuda del legendario “diablero” o cazador de demonios, Elvis Infante. Con la ayuda de Nancy, una superheroína moderna, este extravagante trío desata una serie de eventos que van a marcar el destino de la humanidad. En el camino, cazarán y venderán demonios, ángeles caídos y criaturas del otro mundo en el mercado negro, conectado con un circuito de lucha clandestino”. Este es parte de la sinopsis de esta historia que se despidió de forma abrupta de Netflix.