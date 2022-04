La serie en la que Carmen Villalobos mostró su pasión y talento para el baile

Carmen Villalobos ha logrado consagrarse como uno de los rostros consentidos de la televisión latinoamericana con el gran talento actoral que ha exhibido a lo largo de su carrera.

No obstante, la estrella colombiana no solo es una apasionada de la actuación, sino también del baile. De hecho, ha confesado que si no hubiese sido actriz, habría sido bailarina.

En sus redes sociales, la artista alardea siempre que puede ese gusto por bailar con sencillas pero animadas coreografías con las que además demuestra el buen humor que la caracteriza.

Sin embargo, esta no ha sido la única plataforma en la que ha mostrado su talento para danzar. La actriz de 38 años además dio rienda suelta a esta pasión en una serie televisiva.

El proyecto en donde Carmen Villalobos presumió su talento para bailar

Se trata de Bazurto, también conocida como Made In Cartagena, una producción de CMO Producciones para Caracol Televisión estrenada en 2013 en donde todo gira en torno al baile.

En el proyecto, que encabezó con Miguel de Miguel, la actriz da vida a Flora Díaz, una humilde, guapa y talentosa bailarina de champeta de Bazurto, un barrio popular en Cartagena.

Cargada de acción, amor, música y sensualidad, la trama sigue la historia de esta joven con el sueño de ganar el torneo mundial de baile de champeta en Bazurto junto a su novio Watusi.

No obstante, su vida tranquila se acaba cuando, sin proponérselo, termina envuelta en una banda dedicada a extremados robos liderada por su padrino, Harvey Noriega.

El delincuente desea adueñarse del Santa Helena, un antiguo tesoro que yace resguardado en la bóveda del banco colomboespañol Bancoles, liderado por Vicente Domínguez de Alba.

Tras fallar en el primer intento de robo y sufrir la muerte de su hijo, Noriega prepara un nuevo plan y convence con engaños a su ahijada de infiltrarse en el universo del ejecutivo.

Así es que la bailarina conoce al presidente de la entidad financiera fingiendo ser de sociedad con el fin de adentrarse en su mundo para destrozar su vida y salvar la de su hermano.

Sin embargo, entre ambos, surge una fuerte atracción que rápidamente propicia el nacimiento de un peligroso triángulo amoroso.

Durante 63 episodios grabados en bellos paisajes cartageneros, Villalobos conquistó a los televidentes derrochando sus dotes para la actuación como de costumbre.

Asimismo, sorprendió con sus impresionantes destrezas para el baile en cada una de las escenas en donde Flora desataba su pasión por el género musical autóctono de Cartagena.

Flora Díaz, el personaje de Carmen Villalobos al que más se parece la actriz

En entrevista a El País, la barranquillera además se abrió sobre su experiencia grabando este proyecto y confesó que Flora es de los personajes más parecidos a ella que ha encarnado.

“Somos costeñas, de clase popular, no vengo de familia adinerada, ambas somos capaces de sacrificarnos por el amor a los nuestros…”, dijo. Asimismo, recalcó que aman la champeta.

Carmen Villalobos en "Bazurto" | Captura video

“Cuando me llamaron para el casting me dijeron que tenía que montar un personaje que bailaba champeta en tres días, hacer un monólogo y bailar como experta”, recordó.

“En mi computadora tengo champetas desde las más viejas hasta las más nuevas, cogí las más conocidas, monté tres pasos, una coreografía, pasé el casting”, señaló.

Carmen Villalobos en "Bazurto" | Captura video

Sin embargo, aunque Bazurto le brindó la oportunidad de exhibir su talento por el baile en el plano profesional, las escenas más complejas de grabar para ella fueron justo las coreografías.

“Eran agotadoras y había que repetirlas cinco veces. La champeta no es un baile suave, tienes que moverte muchísimo y terminaba muy agotada”, reconoció.

“Tocaba hacer plano abierto, cerrado, medio y cuando mi parejo me alzaba, me daba la vuelta y me bajaba, se me hacían moretones, pero igual se disfruta…”, rememoró.

Carmen Villalobos en "Bazurto" | Captura video

De igual forma, en otra entrevista a la revista Más Q’ Entretenimiento, confesó su motivo para aceptar traer a la vida a la soñadora, alegre y encantadora Flora Díaz.

“Acepté hacer este personaje porque desde que inicié mi carrera siempre había querido hacer un personaje de donde soy yo, de la costa atlántica de mi país”, explicó.

“También quería hacer un personaje donde tuviera que bailar, que es mi otra pasión. Flora Díaz me ofrecía las dos cosas. Disfruté mucho bailar champeta porque crecí con ese género…”, concluyó.