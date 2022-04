Carmen Villalobos enseña cómo llevar leggings blancos en un look casual

Carmen Villalobos, sin duda alguna, lo tiene todo. Y es que no solo es dueña de un gran talento actoral y un carisma natural frente a las cámaras, además tiene un buen gusto al vestir.

En ocasiones formales, la intérprete de 38 años siempre deslumbra enfundada en llamativos estilismos elegantes, superfemeninos y audaces con los que refleja su esencia latina.

No obstante, la famosa no solo acierta con sus looks para ocasiones especiales, también lo hace con sus combinaciones más básicas y sencillas, aunque no menos chic, para el día a día.

Así lo hizo este jueves 31 de marzo al asistir a las grabaciones de Hasta que la plata nos separe con un look sport con el que enseñó cómo llevar uno de los leggings más desafiantes.

Carmen Villalobos da cátedra de estilo con leggings blancos básicos

A través de sus historias en Instagram, la actriz publicó unas grabaciones en las que presumió su outfit casual para presentarse en las locaciones del proyecto en Bogotá esa mañana.

En primeras las imágenes, tomadas frente al espejo de su casa antes de partir rumbo al rodaje, la artista luce sensacional en un ensamble deportivo protagonizado por leggings blancos.

La retadora prenda atemporal ajustada a su esbelta silueta, firmada por la marca Diva Colombia, era de favorecedora cintura alta y presentaba un detalle lace up en la parte frontal.

Villalobos combinó la pieza básica, ideal para entrenar y verse estilizada, con un minitop de escote redondo rojo brillante con el que dejó parte de su abdomen plano al descubierto.

Carmen Villalobos dio clases de estilo con leggings blancos | Instagram: @cvillaloboss

Asimismo, completó la propuesta de moda con una chaqueta negra de Adidas con estampado de corazones blancos para cubrirse y un par de zapatillas deportivas a juego con su top.

En cuanto a los complementos, la heroína de telenovelas mostró que en la sencillez está el gusto al agregar solo un gran bolso fucsia en el que cargó sus pertenencias esenciales al trabajo.

Por último, remató el atuendo perfecto para tener un momento de moda en el gimnasio o de compras con un beauty look sencillo, luciendo su corta melena suelta y un maquillaje suave.

Villalobos remató su atuendo con un acertado beauty look | Instagram: @cvillaloboss

Con esta apuesta, además de derrochar belleza y acaparar miradas, Carmen Villalobos compartió sus trucos para llevar pantalones de licra blancos en un look casual y triunfar.

Las claves para llevar leggings blancos de manera acertada, según Carmen Villalobos

Como sabemos, el blanco es uno de los colores más difíciles de vestir. En especial, si se trata de ropa deportiva, pero cuando se hace de forma acertada da resultados maravillosos.

En esta ocasión, la colombiana mostró que al momento de elegir unos leggings blancos hay que prestar atención al talle de estos. Lo ideal es que sea a la altura del ombligo o más arriba para estilizar.

Carmen Villalobos presumió su look antes de marcharse al trabajo | Instagram: @cvillaloboss

La segunda clave en su outfit es concertar la prenda sporty en contraste con otro color que le favorezca. En este caso, se decantó por el rojo y el negro para crear una combinación vistosa.

De esta manera, la barranquillera demostró que los leggings blancos son estilosos, versátiles y sientan bien a la silueta si se combinan y eligen de la forma correcta. Sin duda, ideales para agregar al armario.