Raquel Argandoña sorprendió a Mario Velasco tras contarle que expareja lo engañó con Viñuela: “No puedo creerlo”

El pasado miércoles, los panelistas de Zona de Estrellas analizaron la entrevista de Julio César Rodríguez a José Miguel Viñuela en Pero con Respeto, en la que el ex animador de Mekano habló de los hitos más importantes de su carrera y el romance que mantuvo con Pamela Le Roy. Precisamente fue este último tema el que llamó la atención de Raquel Argandoña, quien destacó que la periodista también mantuvo un romance con Mario Velasco.

“Antes de andar con Viñuela anduvo con un amigo que todos conocemos acá. Mario fue pololo de Pamela Le Roy”, lanzó la opinóloga, provocando la sorpresa de sus compañeros de programa. Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que momentos después reveló una infidelidad que la periodista habría cometido en contra del conductor.

“Lo que no saben ustedes es que le pusieron los cuernos. Pamela Le Roy le puso los cuernos con Viñuela. Te cambiaron por Viñuela, no puedo creerlo”, dijo, generando el impacto de Mario Velasco. “Me estoy desayunando”, contestó el conductor de Zona de Estrellas, admitiendo que se enteró de todo cuando el romance entre los ex integrantes de Mekano se hizo público.

El mensaje de Mario Velasco

Luego de la revelación de Raquel Argandoña, Mario Velasco aprovechó la instancia para enviarle un afectuoso mensaje a su expareja. “Fue parte de mi vida. Hoy la veo casada, feliz, con sus niñitas. Su marido es un amor, tengo el gusto de conocerlo, la veo bien, feliz y eso me pone muy contento”, señaló.

“Hubo amor de verdad. Cuando uno se alegra de ver a la gente que fue parte de tu vida feliz, es un rico sentimiento”, agregó, reconociendo que en algún momento “fui inmaduro y no la valoré”.