¿Qué personaje protagonizará la tercera temporada de Bridgerton?

Luego del rotundo éxito de la segunda temporada de Brigerton los fanáticos de la serie de Netflix ya comienzan a indagar quién será el protagonista de la tercera temporada, que está en plena etapa de producción.

La serie, basada en los libros de Julia Quinn, seguiría su siguiente temporada con la novela Una oferta de un caballero, una historia de amor al estilo de Cenicienta que narra la relación de Benedict con Sophie Beckett, la hija de un conde forzada a la servidumbre por su odiosa madrastra.

Y aunque los fanáticos esperan que se siga el orden cronológico de la historia, la trama del programa pudiese variar, de acuerdo a Shonda Rhimes, productora ejecutiva de la serie.

¿Qué dicen los productores?

“Hay ocho hermanos Bridgerton, por lo que planeamos seguir cada una de las historias románticas de los hermanos”, dijo Rhimes a Entertainment Tonight. “No vamos necesariamente en orden, pero vamos a ver a cada uno de los hermanos y sus historias”.

Bridgerton fue un éxito en su segunda temporada.

La primera temporada giró en torno de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y la segunda explora la vida de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

El orden de los libros comenzó con Daphne y después sigue a la familia, en orden de edad (Anthony, Benedict, Colin, Eloise, Francesca, Hyacinth, Gregory).

“No puedo mencionar ni hablar de nada después de esta temporada, pero mi objetivo siempre fue centrarme en un hermano Bridgerton diferente cada temporada y no es ningún secreto que hay ocho hermanos Bridgerton”, agregó el productor ejecutivo Chris Van Dusen. “Con éxito estaremos mientras Netflix nos tenga, pero me encantaría centrarme en cada uno de esos ocho hermanos Bridgerton y contar historias románticas para todos ellos”.

Los favoritos

Los personajes que pudiesen encabezar la próxima temporada son Eloise, Benedict o Colin, quienes han tenido sus propias tramas secundarias en las primeras dos temporadas.

Bridgerton. (Netflix)

Luke Thompson, el actor que interpreta a Benedict, abordó la posibilidad de que su historia de amor sea la próxima, en una entrevista con Entertainment Weekly.

“La cosa es que los libros son los libros, y el programa está completamente enraizado en los libros, pero no está ligado a los libros... Entonces, no sé. Los libros indicarían que el siguiente es Benedict… Pero no lo sabemos con certeza, porque el programa es el programa, y el programa tiene licencia para hacer todo tipo de cosas”, señaló Thompson.

“De todos modos, el programa es un esfuerzo de conjunto y parece que hay mucho para aprender, incluso cuando no estás en el asiento del conductor”, agregó el actor británico. “No es como si estuviera sentado esperando mi ‘gran momento’ porque es un gran esfuerzo de grupo, y eso es lo que lo hace satisfactorio. Mientras Benedict siga siendo explorado, estoy feliz”.