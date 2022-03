Mira dónde puedes ver ‘Coda’, la película ganadora del Oscar 2022

El triunfo de ‘Coda’ como Mejor Película del Año en los Oscar 2022 fue sin duda, una de las noticias más impactantes y conmovedoras de la 94 edición de esta gala de premiación, por tanto, luego de esta noticia no hay quien no se haya resistido a verla.

Y es que en ella se presenta la vida de una familia sordomuda en la que solo un solo integrante de ella es quien tiene la capacidad para poder hablar y escuchar perfectamente, esto hace que la vida de esta chica esté repleta de complejos, pues le toca enfrentar parte del sacrificio y dolor que sienten sus seres queridos quienes son rechazados en parte por la sociedad al tener esta discapacidad. Pero lo más interesante de todo es que esta jovencita posee un sueño muy particular como lo es ser cantante.

Ella no lo tendrá fácil, pero aún así no desmaya en su anhelo de triunfar. Por eso, quien ve esta trama descubre todo un universo de lecciones y aprendizajes inigualables, sensibles, reales y que al ser entendidos pueden llegar a transformar.

¿Dónde puedes ver ‘Coda’, la película ganadora del Oscar 2022?

Pero, la gran pregunta ha sido, dónde se puede ver ‘Coda’. Y la respuesta es muy sencilla, hasta ahora esta producción original de Apple y de Movistar+ solo está disponible a través de los cines, pero se espera que muy pronto se incluya en el catálogo de entretenimiento de estos dos servicios streaming que dieron el aval para que se desarrollara esta historia que ha sorprendido gratamente al mundo. Pero, también se conoció que estará en las próximas semanas disponibles para alquilar, descargar o ver a través de Apple TV+, Amazon Prime Video, Google Play, Rakuten TV y Microsoft Store.

Incluso, hay quienes se han preguntado si esta película llegará a Netflix, pero hasta ahora no hay una confirmación oficial sobre ello, pues no se han llegado a acuerdos para que esto pueda ser posible, por lo menos no en los próximos meses. Con esto se genera aún más expectativas, pues si bien han sido muchos quienes se han volcado a asistir a las salas de cine, aún hay quienes prefieren disfrutarla en la comodidad del hogar y al alcance de una cuenta en las diferentes plataformas streaming.

Por eso, solo hay que ser pacientes y esperar que se haga oficial su incorporación en estos servicios, lo que sí puedes ir realizando es el apartado para descargarla tal y como lo ha hecho hasta ahora Amazon Prime. De esta forma se tiene la garantía de que al ser incluida, serás uno de los primeros en verla.

Así que si quieres sumergirte en esta producción que avala la inclusión y que abre la puerta al gremio de actores sordomudos, no dudes en tomar nota de cada uno de los aprendizajes que ahí están presentes y que te permitirán comprobar el por qué esta producción fue merecedora de un Oscar a la Mejor Película del Año sobre otras tantas historias que también impactaron a los fans del cine.