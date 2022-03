La Segura cayó nuevamente en el hospital debido a una intoxicación: “Casi me mata”

La Segura NO pega una, definitivamente, pero eso no le quita su valentía y paciencia ante tantas situaciones. Luego de un largo proceso de salud que culminó con la extracción de sus biopolímeros, la instagramer ha vuelto a ser hospitalizada, esta vez por un desafortunado tratamiento.

Y es que la búsqueda de aliviar las dolencias físicas de todo lo que signficaron los biopolímeros, la famosa inició un método con unos parches, los cuales se adhieren a la piel y controlan los fuertes dolores. Sin embargo, esto le ocasionó una intoxicación tenaz.

La Segura debió ser hospitalizada una vez más

A través de su cuenta oficial en Instagram, la creadora de contenido decidió hablar con sus seguidores y contarles sobre la nueva dificultad que está atravesando. “Yo ya no sé si reír o llorar con esta película inagotable, Dios mío, qué es esto”, comenzó expresando.

La Segura detalló que lamentablemente los parches que se colocaba para el dolor le causaron reacciones adversas, dejándole ahora una serie de malestares que debe afrontar.

“¿Ustedes se acuerdan del parche del que les hablé en estos días que me habían mandado para el dolor crónico? Casi me mata. Me dieron todos los síntomas adversos”, dijo la instagramer.

Asimismo, contó que los efectos secundarios le afectaron las piernas, la vejiga y el estómago.

“Desde el sábado sentía mis piernas súper pesadas y tiesas. Como las tenía tan rígidas no podía ni caminar. Además, comencé a tener espasticidad en la vejiga, es decir, no podía orinar. También tuve vómitos y mareos”, dijo La Segura.

Y debido al delicado estado de salud, que también incluyó cuadros de insuficiencia respiratoria y una fuerte inflamación en una de sus piernas, se vio obligada a ir hasta un hospital. Luego de ser atendida en el área de urgencias, finalmente ha sido hospitalizada desde el martes.

Con esta imagen, La Segura afirmó ser "sobreviviente" de los biopolímeros. Foto: Instagram @la_segura

Cuánto debió pagar por su extracción de biopolímeros

Lamentablemente, La Segura se convirtió en una más de las miles de colombianas que sufrieron las terribles consecuencias que ocasionan los biololímeros en el cuerpo. Por lo tanto, la influencer ahora cuenta su testimonio para advertir a sus seguidoras a que jamás permitan que algo así les suceda.

A través de su cuenta, donde suma 8,1 millones de seguidores, La Segura reveló cuánto gastó en la cirugía donde le retiraron los biopolímeros. Al ser consultada en una ronda de preguntas y respuestas a través del formato de las historias, la infuencer tocó el tema.

“Solamente la cirugía costó 30 millones (unos 7,800 dólares), es una de las cirugías más costosas ya de ahí para allá cuenten lo que se gasta en medicamentos en todo lo demás y súper importante que compren la poliza de seguro”, contestó Natalia.

Además añadió que “la póliza de seguro es súper importante por si algo pasa. Ejemplo, yo compré la de Sura y para la segunda cirugía, hospitalización, etc no me tocó pagar nada más”.