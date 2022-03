Ex de Epa Colombia, Diana Celis, afirma que está soltera: “Uno no sana tan rápido”

¡Soltera y sin compromiso! La futbolista Diana Celis, ex novia de Epa Colombia, aclaró que se encuentra completamente sola en el plano sentimental y que está concentrada en todos los ámbitos de su vida. Recientemente saltó el rumor de que podría estar emparejada con otra deportista.

Diana Celis apareció “bailando” junto a una compañera y debido a la letra de la canción parecía estar enviando un claro mensaje a la empresaria. Además, señalaba a la chica con quien estaba, como si se tratase de haber encontrado a alguien nuevo en su vida.

Este es el video que causó revuelo:

La ex de Epa Colombia aclara que no tiene novia

“Quiero contarles que estoy soltera, que no tengo absolutamente a nadie y que no me interesa estar con alguien”, partió diciendo la joven en un video que publicó en sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que subir contenido en sus plataformas personales “no significa que tenga ya a otra persona o novia”.

Y dejó un mensaje que sí fue directo al hecho de haber terminado su relación con Epa Colombia, luego de 6 años. “Uno no sana tan rápido y en este momento estoy concentrada en sanar en todo ámbito de mi vida”, aseguró Celis.

La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, obtuvo el material donde los comentarios se mostraron muy a su favor. Si bien algunos piensan que debe tener cuidado con lo que publica para evitar malos entendidos, la mayoría de usuarios la elogia por su madurez y la luz que transmite como persona.

“Muy madura, se merece a alguien mejor”, “ay tan bonita, me gusta cómo se expresa”, “muy buen mensaje, ella me cae muy bien”, “su video anterior daba mucho de qué hablar”, “el mundo no gira alrededor de Epa Colombia” y “lo que dice es muy cierto: hay que sanar antes de que alguien entre a tu vida”, fueron parte de las reacciones.

Epa Colombia defiende a su novia de las críticas

Como suele hacerlo a menudo, Epa Colombia apareció en sus historias en Instagram defendiéndose de las criticas. Y esta vez no solo fue a ella misma, sino también a su nueva pareja Karol Samantha. “Me meto a las redes y están eléctricas y tratándome mal, todo el tiempo me tratan mal amiga. Ahora atacando a mi novia que ella no la da, que la otra esta muchísimo mejor, entre mujeres atacándose”, partió diciendo la famosa.

En la misma línea reflexionó: “¿O sea que vale más hoy en día un diseño de sonrisa, un abdomen y unos senos que lo que lleves dentro de tu corazón?”. Epa Colombia añadió que durante sus 6 años de relación con Diana Celis ella le dio “la oportunidad de que se pusiera linda, hermosa, que cada vez se sintiera mejor”.

“Si yo quiero amor también lo hago con mi novia, ¿por qué quieres poner por debajo a otra mujer?, ¿por qué no está a mi altura o por qué no tiene un diseño sonrisa?, no linda, estás loca, tú estás loca, deberías mejor comprar keratinas”, refutó.