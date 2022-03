Andrew Garfield regresa a la televisión con un personaje completamente diferente a su amado Spider-Man

Si alguien se ha sabido ganar el cariño de los cinéfilos en todo el mundo es Andrew Garfield, el actor tuvo un año 2021 lleno de éxitos, no solo por su nominación al Oscar por su maravillosa actuación en “Tick, Tick…BOOM!”, sino también por su tan esperada presencia en la tercera entrega de Spider-Man. Pero ahora Andrew se desviará de sus papeles habituales en una nueva serie de televisión.

Originario de Los Angeles, California, Andrew Garfield creció en Londres, donde también se formó actoralmente, pero parece que le va cada vez mejor interpretando personajes estadounidenses, pues llegará muy pronto a la televisión para una serie policías de FX, en la cual interpretará a un personaje mucho más oscuro de los que nos tienen acostumbrados.

Andrew Garfield se verá envuelto en un misterioso asesinato en su nueva serie de televisión para FX

“Tick, Tick…BOOM!” y “Spider-Man: No Way Home” demostraron ser todo un éxito con la audiencia y la crítica, pero estas no fueron las únicas películas en la que el actor participó en 2021, pues también fue parte de “Los ojos de Tammy Faye” y su coestrella, Jessica Chastain le agradeció emotivamente al recibir el Oscar a mejor actriz.

¡Poster oficial de 'Under the Banner of Heaven'!



La nueva serie protagonizada por Andrew Garfield se estrenará el 28 de abril y en Latinoamérica la podremos ver en Star+.

En medio de las celebraciones por su segunda nominación a los premios de la academia, la cadena televisiva ha estrenado el primer tráiler de la serie “Under The Banner Of Heaven”, donde podremos ver a un Andrew Garfield diferente, interpretando a un investigador que en la década de los 80 debe descubrir la verdad detrás de un misterioso crimen en Utah.

El elenco de la serie estará complementado por Daisy Edgar-Jones, quien ha estado nominada al premio BAFTA, Sam Worthington, Wyatt Russell, Rohan Mead y el joven Beau McHattie. La historia se basa en una novela de no ficción del escritor Jon Krakauer, publicada originalmente en el año 2003 con un enorme éxito y de la cual Garfield es fan.

La trama seguirá la historia real de los eventos que acabaron con el asesinato de Brenda Wright Lafferty y su hija pequeña en 1984 en un suburbio del valle de Salt Lake en Utah, en lo que fue un terrible crimen que azotó por completo a la población. La serie constará con 7 episodios y se prevé su estreno en el canal de televisión en abril.

Por otro lado, en el recientemente lanzado tráiler se puede ver como el personaje de Andrew Garfield, el detective Jeb Pyre tienen serias dificultades para poder lidiar con una horrible escena del crimen, lo cual lo lleva a, en una rueda de prensa, recomendar a los habitantes del pequeño pueblo a cerrar sus las puertas de sus casas por su propia seguridad.

Pero agárrense que en abril empieza la era 'Under the Banner of Heaven' con el Detective Pyre.

Pero la cosa no solo gira en torno a descubrir al asesino, sino que la investigación de Jeb sobre el pasado de la víctima y su familia lo llevará a descubrir un terrible secreto oculto sobre la iglesia Jesucristo y los santos de los últimos días, del cual él es creyente y que acabará por hacerle cuestionar su propia fe.

Andrew Garfield se lleva un increíble cumplido en los Oscar 2022

En el momento en el que Jessica Chastain subió al escenario del Dolby Theater para recibir su premio a mejor actriz, no dudó en agradecer a su compañero en la película por sus cualidades de buen actor. “Quiero agradecer a Andrew, que me inspiró a dar lo mejor de mi llegando todos los días a set a dar lo mejor de sí” dijo la actriz mientras Andrew sonreía.

