Adamari Lopez más fuerte que nunca habla de sus próximas decisiones amorosas y da lecciones de madre

Desde su ruptura con Toni Costa, Adamari Lopez se ha dedicado a trabajar por su bienestar y el de su hija Alaïa.

Para nadie es un secreto lo buena madre que es y como ha buscado las maneras de que su separación no afecte en lo absoluto a la pequeña.

Ada suele presumir su unión con su hija a través de sus redes cuando comparte los lindos momentos que disfrutan, ya sea con sus paseos o viajes juntas.

View this post on Instagram

Es por eso que está más que claro que una nueva pareja deberá acoplarse a la perfección a su vida y su familia.

Son muchas las veces que sus fans y colegas le han consultado sobre cómo se encuentra su corazón sentimentalmente y ella no ha tenido inconvenientes en conversar.

Aunque de momento no cuenta con una pareja sentimental, ella no se niega a abrirle las puertas al amor, pero prefiere disfrutar de su soltería y estar tranquila.

View this post on Instagram

A sus 50 años sigue enfocada en su carrera profesional, en su hija y en el bienestar emocional.

“No creo que sea el momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento. Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no sea estar bien”, contó para People en español.

— Adamari Lopez