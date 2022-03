Sarah Jessica Parker deslumbra en un vestido rosa con capa de tul blanco bordado con cristales

Con el lanzamiento de la exitosa serie And just like that, el revival de Sex and the city, Sarah Jessica Parker volvió a acaparar la atención con los insuperables looks de Carrie Bradshaw.

Sin embargo, la estrella no solo es una maestra del estilo en la piel de su icónico personaje, también lo es en la vida real y así lo ha probado con sus estilismos para toda ocasión.

Tal como lo hizo el lunes 28 de marzo al asistir a la noche de apertura de Plaza Suite, una obra de Neil Simon que protagoniza en Broadway, derrochando glamur en un ensamble original.

Sarah Jessica Parker cautiva en el estreno de Plaza Suite en elegante vestido original

De la mano de su esposo y coprotagonista en la puesta en escena, Matthew Broderick, la actriz arribó sonriente a la alfombra roja del relanzamiento del espectáculo en Nueva York; informó Daily Mail.

En su llegada al estreno de la obra en el Teatro Hudson en Midtown Manhattan, la famosa deslumbró en un espectacular vestido de Prabal Gurung creado exclusivamente para ella.

El centellante diseño a medida estaba elaborado en satén rosa y presentaba una cintura imperio, tirantes medianos, un favorecedor escote y dobladillo a ras del suelo.

Asimismo, encima del modelo tenía una capa de tul blanco con mangas largas, detalles plisado y decorada con estrellas de cristales, cuentas y lentejuelas plateadas bordadas a mano.

La inimitable actriz de 57 años combinó el romántico vestido con unas sofisticadas sandalias de tiras plateado metálico con tacón alto de su marca de zapatos SJP by Sarah Jessica Parker.

En cuanto a los complementos, la madre de tres se decantó por agregar únicamente un par de sencillos aretes de cristales para no sobrecargar el etéreo traje de diseñador con caída fluida.

Por último, la artista remató su estilismo al glamur del antiguo Hollywood con su melena rubia recogida en un elegante moño con volumen y un maquillaje que realzó su mirada.

De esta manera, Sarah Jessica Parker no solo lució sensacional, sino que además revalidó su título como auténtica prescriptora de moda y ejemplo de estilo para mujeres de más de 50.