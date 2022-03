Manuela Gómez confesó por qué aún lleva el anillo que le regaló su ex novio

Cuando se acaba una relación, lo más habitual es deshacernos de todo aquello que nos recuerda a la ex pareja, incluyendo los regalitos. Sin embargo, para Manuela Gómez Franco esto no es tan necesario, sobre todo si se trata de un lujoso anillo que aún puedes lucir.

Desde su cuenta en Instagram, la famosa compartió una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores y una de ellas se debía a la joya que portaba en su mano y que representa un regalo de su ex novio. Ante la consulta, ella decidió contar por qué aún lo lleva.

Por qué Manuela Gómez lleva el anillo de su ex novio

La respuesta de la instagramer sorprendió a más de uno, porque muy pocas mujeres se atreverían a llevar un anillo de su ex novio. Botarlo, guardarlo en un baúl o incluso venderlo son parte de las opciones, pero Manuela Gómez dio más motivos.

“Esta pregunta me la han hecho mucho. Que por qué tengo el anillo. Bueno les cuento que este anillo no significa ya nada para mí, porque me lo regaló una persona que realmente no conocía”, partió diciendo la famosa.

Y seguidamente dejó claro que lo lleva puesto porque le parece lindo y queda bien en su mano. “Es simplemente una joya, un accesorio más que se ve bonito, pero no significada nada”, dijo Gómez.

Desde el hilo de comentarios algunos usuarios aplaudieron su decisión y argumentaron que el anillo no tiene nada que ver con su ex, por lo que puede llevarlo sin remordimiento ni nostalgia.

“Si es oro por qué no lucirlo”, “solo se regresan cartas y peluches, joyas jamás”, “quién va a botar el oro, jamás, sería mucha estupidez”, “el anillo no tiene nada que ver, lúcelo”, “joya es joya se hicieron para lucir”, fueron parte de las reacciones.

Sin embargo, otros internautas consideraron que debería regresarlo, botarlo o venderlo si realmente no tiene revelancia sentimental para ella. “Devuelva eso si no significa nada” y “yo lo vendo o a la basura”, le dijeron en Instagram.

Manuela Gómez siempre tiene una anécdota curiosa que contar en redes sociales. Foto: Instagram @manugomezfranco1

Manuela Gómez dijo que se iría de Colombia

A principios de marzo, la empresaria sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores con la noticia, aunque los detalles sobre su partida aún están muy transparentes. De hecho, no ofreció fecha, destino ni las razones por las que se iría.

“He pensado muy seriamente en irme del país. Igual me llevo el trabajo, seguimos vendiendo y voy a mirar cómo gestiono todas las cosas de mi vida nuevamente”, partió diciendo la famosa.

Seguidamente aclaró que su marcha no será inmediata, pero sí dejó claro que está deseosa de abandonar Colombia. “Obviamente no es así de fácil decir ‘me voy mañana mismo del país’, porque si por mí fuera ni siquiera estaría aquí”, expresó.

“Ni volvería a mi casa”, remató Manuela Gómez. Es de recordar que ella nunca ha tenido una buena relación con su mamá, por motivos que, si bien no ha detallado, los relaciona directamente con el “perdón” y el hecho de “dejar atrás el pasado”.

Pero uno de los asuntos más importantes para la empresaria es resolver qué hará con sus mascotas, además de los detalles de su empresa. Pero tiene claro que su objestivo es irse “lo más pronto posible”.

“Tengo que mirar cómo solucionó lo de los perritos, mirar cómo acomodo nuevamente la empresa, gestionar muchísimas cosas para poderme ir y entonces creo que me va a llevar un poquito de tiempo pero pues en mi cabeza ya está que me quiero ir lo más pronto posible”, contó.