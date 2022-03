La sociedad siempre se burla de las mujeres sin cabello y celebra a los hombres calvos

El altercado entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 ha generado gran impacto en la cultura popular debido a las opiniones divididas sobre los comentarios del comediante y la reacción del actor. Sin embargo la situación también destapó el doble estándar de la sociedad cuando se trata de la apariencia de los hombres y las mujeres.

Jada Pinkett Smith y los señalamientos que las mujeres sufren por su cabello

Para muchas mujeres, el verdadero problema no fue la reacción del actor ante una broma sobre la apariencia de su esposa, sino el hecho de que un comediante con 38 años de carrera siguiera pensando que es aceptable hacer bromas que denigran a las mujeres.

Su comentario sobre la cabeza rapada de Jada recordó a muchas mujeres la discriminación que sufren por la apariencia de su pelo o la falta de este, ya sea por razones médicas o por una decisión estética.

Por medio de redes sociales, muchas usuarias han recordado cómo a los hombres sin cabello en Hollywood se les considera iconos de la masculinidad y se les aplaude por su sex appeal, mientras que las mujeres con la misma condición son tratadas como ‘inestables’, poco atractivas y son el blanco de bromas.

Esto se debe a que para las mujeres el cabello se ha considerado por varios años como un símbolo de sensualidad y feminidad. Estos estereotipos dañinos hacen que las mujeres inviertan más de sus ingresos en tratamientos y productos para el cabello que los hombres.

De acuerdo con un estudio conducido por Look fantastic en 2017, tan solo en Estados Unidos las mujeres gastan al rededor de 80 dólares en su cabello e invierten al rededor de 11 horas al mes. El mismo estudio sugiere que una mujer llegará a gastar al rededor de 55 mil dólares a lo largo de su vida en su cabello.

Aún así, los procedimientos para cambiar la apariencia del cabello no aseguran que una mujer obtenga un mejor trato en la sociedad. En estados Unidos no fue sino hasta que se aprobó The Crown Act, una ley en California para que los empleadores no pudieran discriminar a una persona por el aspecto de su cabello, específicamente a las mujeres afroamericanas. Antes de esto una mujer podía ser despedida si se presentaba a trabajar con peinados considerados ‘poco profesionales’, incluyendo la textura natural de su cabello.

Por otro lado cuando las mujeres deciden raparse, ya se debido a una condición de salud, como la alopecia, o simplemente por una elección personal, son severamente criticadas por la sociedad.

Un ejemplo popular, es la forma en que varios medios de comunicación señalaron a Britney Spears en cuando decidió raparse. Aunque se sabía que ella estaba pasando por dificultades de salud mental, los tabloides la tacharon de ‘loca’, ‘furiosa’ y llamaron el evento ‘trágico’. También surgieron burlas por parte del público.

Años más tarde Britney revelaría que se encontraba recluida por su familia, sin poder ver a sus hijos, y que el incidente sucedió después de que hubiera escapado de un centro de rehabilitación al cual había sido ingresada en contra de su voluntad.

Lo mismo ha sucedido en el caso de Jada, Halsey, Keke Palmer y más mujeres que se han rapado por diversas razones.