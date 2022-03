Celebridades que han tenido que retirarse por sufrir problemas de salud

La noticia de que Bruce Willis se retira de la actuación debido a problemas de salud sorprendió a todo mundo, sin embargo, no es la primera vez que ocurre. Las celebridades, al igual que cualquier otro ser humano, se enferman.

Algunas veces, esa enfermedad es tan grave y fuerte que les imposibilita seguir trabajando normalmente. A continuación te diremos que celebridades se han retirado o tomando un pequeño descanso debido a un problema de salud.

Bruce Willis – Afasia

No podíamos empezar esta lista sin la noticia más reciente. Familiares del actor informaron que a Bruce Willis le fue diagnosticado afasia, una enfermedad provocada por lesión en la cabeza o un accidente cerebrovascular.

Aunque también surge consecuencia de un tumor en el cerebro o por una enfermedad degenerativa. Esta enfermedad impide que la persona pueda comunicarse.

Esto quiere decir que puede llegar a afectar tanto el habla, como la capacidad de escribir y entender el lenguaje, bien sea escrito u oral. Dependiendo de la gravedad del daño cerebral, el problema para comunicarse puede ser leve o severo.

Sin embargo, existe un tratamiento para que el individuo vuelva a recuperar su capacidad para comunicarse, o al menos aprender otra forma de hacerlo, y consiste en ir a terapia del habla y lenguaje.

Catherine Zeta-Jones – Depresión y Trastorno Bipolar

La ganadora del Oscar, Catherine Zeta-Jones, tuvo que alejarse del mundo artístico a consecuencia de una fuerte depresión y del trastorno de bipolaridad que padece.

Para nadie es un secreto que la vida de las celebridades suele ser muy estresante debido al trabajo poco común que desempeñan y la vida pública que eso conlleva, volviéndose en objetivos de constantes críticas y ataques a su persona.

Por tal motivo, Catherine Zeta-Jones decidió retirarse. Aunque en ocasiones hace una que otra aparición en alguna serie o película, ya no se mantiene tan activa como antes por el bien de su salud mental.

Michael J. Fox – Parkinson

Michael J. Fox, recordado especialmente por protagonizar la trilogía “Volver al Futuro”, le fue diagnosticado Parkirson en 1991, pero no fue hasta 1998 que el actor decidió hacer pública esta noticia.

Para el año 2000, los síntomas de la enfermedad se agravaron tanto que decidió dejar la actuación y volverse un activista que promueve la investigación de la enfermedad de Parkinson.

Ese mismo año fundó The Michael J. Fox Foundation, una organización que se encarga de brindar apoyo a la investigación de este padecimiento. Llegando a donar para ello 250 millones de dólares en 2012.

Pero el actor nunca se alejó por completo del mundo de la actuación, ya que ha trabajado en varios proyectos prestando su voz. También ha hecho apariciones en películas y series.

Selena Gómez – Lupus

La cantante y actriz le fue diagnosticado Lupus, e inmediatamente después de eso, se mantuvo alejada del ojo público por un par de años. Cuando se dio a conocer la noticia de que padecía esta enfermedad auto inmunitaria, fue internada para que le realizaran un trasplante de riñón.

Esto debido a que el lupus hace que tu propio sistema inmune ataque tus órganos y tejidos. En concreto, genera una inflamación que afecta varios sistemas del cuerpo, así como la piel, el cerebro, articulaciones, riñones, células sanguíneas, los pulmones y el corazón.

La persona que padece esta enfermedad puede llegar a sufrir fuertes mareos, migrañas, dolor en el pecho, erupciones en la piel, desorientación, falta de aire, pérdida de memoria, etc.

Si bien, Selena Gómez no se mantuvo demasiado tiempo fuera de cámara y ahora se encuentra activa trabajando no solo en la música sino también en la actuación, ha confesado que lleva las cosas a su ritmo y trata de no extralimitarse.

