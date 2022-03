Sale a la luz supuesto romance entre Chris Rock y Jada Pinkett ¿Influyó en la bofetada que le dio Will Smith?

Todavía hay “tela que cortar” tras la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock, por hacer una broma sobre su esposa; Jada Pinkett, durante la gala de los Oscar del domingo. Ahora ha salido a la luz un supuesto romance que ha generado especulaciones si ello habría influido en la reacción del ganador de la estatuilla a ‘Mejor actor’.

Medios internacionales aseguran que Will Smith y Chris Rock se conocen desde hace más de 27 años; ambos coincidieron en la serie ‘El Príncipe de Bel-Air’. Pero, no pasaron más tiempo juntos porque Rock y Pinkett se hicieron íntimos amigos cuando rodaron juntos las tres películas de ‘Madagascar’.

Will Smith, Jada Pinkett Smith y Chris Rock durante la fiesta de los MTV Music Awards de 1999 en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York (Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

Pese a que Will y Jada han dicho públicamente que tienen un matrimonio abierto (con la posibilidad de salir con otras personas), en 2005, cuando fue la promoción de ‘Madagascar’ surgieron rumores de infidelidad. Pues Rock y Pinkett llevaron su gran amistad a otro nivel. Justamente mientras trabajaron juntos como actores de voces de los personajes del film animado.

Chisme O'culto 🔥

Es un secreto a voces que Chris Rock y Jada Pinkett tuvieron un romance hace años. ¿Habrá influenciado en lo que pasó ayer?



Chris y Jada se conocieron cuando grabaron las voces para Madagascar, hubo rumores de un affaire, cuando Jada y Will aún estaban casados. pic.twitter.com/K0FX1dKGao — Cine O'culto (@cine_oculto) March 28, 2022

En ese entonces, Rock ya tenía dos hijas y estaba casado con Malaak Compton. En diciembre de 2014, Chris le solicitó el divorcio y admitió su infidelidad en el matrimonio. Sin embargo, dos años después se oficializó la disolución, publica ABC.

Por otro lado, hace meses se dio a conocer una entrevista de Will Smith en la que admitió que su esposa le había sido infiel.

No es el primer comentario de Chris hacia Jada

El reciente comentario que hizo Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett durante los Oscar 2022, no es la primera vez que se burla públicamente de su excompañera de elenco. Ello hace pensar que todo terminó mal entre ellos.

En los Oscar de 2016, Rock fue ácido con sus palabras hacia Pinkett cuando era presentador de la gala. En un monólogo sobre el racismo se mostró muy crítico con las protestas de algunos actores , entre las que estaba Jada. Habían intentado boicotear la ceremonia ante la “falta de diversidad” de la Academia de Cine.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Chris Rock y Will Smith también se han visto envueltos en una polémica por Jada Pinkett-Smith en otra ocasión. En 2016, Rock hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar.#Ndigitalmultimedia #NDigital pic.twitter.com/B3eyWNAvJJ — N Digital (@nuriapiera) March 28, 2022

En aquel momento, Chris dijo: “Jada boicoteando los Oscar, es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No fui invitado. Esa no es una invitación que rechazaría”. En el monólogo, Rock también arremetió contra Will Smith, del que decía: “Es una vergüenza que no esté nominado este año. Eso y que cobrase 20 millones de dólares por Wild Wild West”.

Las palabras de Rock sobre la esposa de Will Smith causaron risa entre todos los presentes una vez más, al exponerla abiertamente a sus opiniones en esa gala en la que estuvo ausente.

Tras la bofetada de 2022, resurge como una lista de precedentes que pudieron desatar la ira de Will Smith en el momento en que Chris Rock mencionó que Jada debería protagonizar la secuela de la película “G.I Jane”, debido a su cabello rapado.

Chris Rock y Will Smith: Rock hizo una pésima broma sobre la calvicie de Jada Pinkett, esposa de Smith. Dijo que estaría "preparándose para G.I Jane 2", un rol para el que Demi Moore se rapó el pelo.



Jada Pinkett padece un trastorno llamado alopecia. #Oscars #Oscars2022 pic.twitter.com/C63WFJGwxl — CINENSAYO (@CINENSAYOLat) March 28, 2022

Will pidió disculpas

Will Smith pidió disculpas este lunes a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala de los Óscar del domingo, minutos antes de ganar el premio al mejor actor.

“Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable”, aseguró el actor en una publicación de Instagram.