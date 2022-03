Rihanna presume su “baby bump” en blusa negra transparente y falda larga de lentejuelas

En el embarazo, vestir con comodidad es crucial. No obstante, eso no significa que, necesariamente, hay que renunciar el estilo personal si se está inclinada a una estética sexi. De esto, no hay mejor ejemplo en la actualidad que la cantante Rihanna.

Desde que dio a conocer que estaba esperando su primer bebé, la estrella pop ha estado cautivando con su estilo osado y transgresor, pero también su amor por la comodidad con looks con los que ha roto los códigos de vestimenta de maternidad.

Así lo volvió a hacer este domingo 27 de marzo al asistir a la fiesta posterior a los Premios Oscar organizada por Jay-Z en Los Ángeles luciendo espectacular en un fabuloso look total black con el que hizo alarde nuevamente de su pancita de embarazada.

Rihanna enseña cómo llevar transparencia en un audaz look premamá

De acuerdo a Daily Mail, la cantante de 34 años de edad acaparó todas las miradas en su llegada al festejo, celebrado en Chateau Marmont, enfundada en un atuendo negro de la firma italiana Valentino hecho a la medida para su figura premamá.

Los paparazis captaron a la estrella derrochando belleza y confianza mientras bajaba de su auto en el elegante diseño de Pierpaolo Piccioli compuesto por una larga falda de lentejuelas y una sofisticada blusa transparente de mangas abullonadas y cuello alto.

Debajo de la pieza aparentemente de tul, el icono de la moda llevó un top bandeau con el que dejó ver el avance de su primer embarazo. Asimismo, completó el outfit perteneciente a la colección otoño-invierno 2022 con guantes largos de pailletes negras.

De igual forma, RiRi remató su intrépido atuendo reluciente con un par de elegantes zapatos de satén con tacón de aguja, puntera afilada y correas a los tobillos adornada con cristales, firmados por el famoso diseñador malayo de calzado Jimmy Choo.

Con respecto a los complementos, la ganadora del Grammy en esta ocasión elevó su propuesta de moda al agregar solo un par de aretes de aro de oro blanco, nanocerámica negra y diamantes incrustados para redoblar el brillo, de Wilfredo Rosado.

La empresaria multimillonaria, que estuvo de fiesta hasta las 5:00 de la madrugada, además finalizó el sensacional ensamble monocromático con un glamuroso beauty look, luciendo una alisada melena extra larga y un maquillaje en el que destacó su mirada.

De esta forma, además de hacer una declaración de estilo con el memorable estilismo y resaltar entre un mar de estrellas, Rihanna no solo volvió a mostrar que el estilo premamá no tiene nada de aburrido, sino también que se puede vestir sexi y estar cómoda en esta etapa.