Lucerito Mijares sorprende con melena rubia y sin rizos

Lucerito Mijares, la hija de Lucero y Manuel Mijares apareció por primera vez sin los rizos que la caracterizan y con un cambio de color en su melena.

La joven que heredó el talento de sus padres como cantante y comienza a hacerse una carrera en el mundo del espectáculo causó revuelo en las redes sociales al presumir su transformación.

Y es que al parecer Lucerito no solo heredó los habilidades para cantar, sino también para actuar, pues su nueva imagen formaba parte de su participación en una obra de teatro.

“¡Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz! ¡Qué nunca muera el teatro! Los amo. P.D Me faltaron muchas fotos pero ¡no caben! Bye”, escribió para acompañar dichas fotografías.

— Lucero Mijares