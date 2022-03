La razón por la que Camilo utiliza su bigote largo

Se ha convertido en uno de los artistas musicales más relevantes del momento y ha logrado conquistar a toda una fanaticada gracias a sus temas y su personalidad, Camilo cada vez suma más popularidad, por lo que sus seguidores quieren saber todos los detalles de su vida.

Camilo ha logrado quedar en las mentes de todos, no solo por sus pegajosas canciones y gran energía en los conciertos, sino también por su característica personalidad y estilo.

El artista colombiano se identifica por llevar una forma de vestir muy relajada, con atuendos holgados en tonos neutros y, si es posible, sin zapatos.

Pero, aunque esto es muy característico de él, no hay nada que lo identifique más que el bigote largo que ha llevado desde hace varios años cuando su carrera saltó al éxito.

Esta marca del artista es muy amada por unos y detestada por otros, pero lo que no podemos negar es que ha sido parte esencial de su imagen como cantante, de modo que solo hace falta verlo una vez para que quede en nuestras mentes.

Pero, ¿cuál es la razón para que Camilo lleve un bigote tan extravagante? el secreto será revelado aquí, así que no pares de leer.

Esta es la verdadera razón por la que Camilo lleva un bigote largo y llamativo

Camilo ama su bigote y, en varias ocasiones, ha dejado claro que no tiene ningún interés en cortarlo, ya que no solo es parte de su marca, sino que Evaluna, su esposa, lo ama.

Este tipo de bigote es conocido como Dalí y para el artista llegó cuando tenía 22 años, justo cuando atravesaba momentos difíciles en su vida.

El intérprete confesó que estaba en un momento complicado y vivió días en los que no tenía ánimos de hacer nada, por lo que no salió de su espacio y dejó de afeitarse por semanas.

Durante ese periodo, solo se dedicó a escribir canciones y dejó de prestar atención a su entorno.

El bigote creció más rápido que la barba y, en un momento de curiosidad y ocio, decidió levantar los lados.

Al ver su estilo, decidió tomarse una fotografía y compartirla en redes sociales en modo de chiste. Si bien, recibió algunos halagos, la mayoría fueron críticas de su apariencia.

“¡La gente odió mi nuevo look! Los comentarios eran tan fuertes, incluso imposibles de olvidar, que terminaron por enamorarme de mi bigote”, dijo en una entrevista para el periodista argentino Lizardo Ponce.

La respuesta de Camilo ante los ataques se convirtió en una lección de amor propio, ya que dio un alto a los comentarios negativos.

“Si ustedes me siguen por cómo me veo, los invito a que me dejen de seguir”, dijo en ese entonces.

El comentario fue aplaudido por muchos y desde entonces el bigote ha sido su marca.