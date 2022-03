“Hay gente que se ofende por todo”, Eugenio Derbez condena a Will Smith y defiende a Chris Rock

La agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022 aún sigue dando de qué hablar a más de un día de lo ocurrido, y esta vez, Eugenio Derbez dio su opinión.

Y es que el actor mexicano acudió a la gala y además se llevó su primer Oscar por su papel en Coda, que ganó como la Mejor película, haciendo historia y llenando a su país de orgullo.

Pero, además, presenció uno de los acontecimientos más polémicos en la historia de estos prestigiosos premios, cuando Will Smith perdió los estribos con el comediante Chris Rock.

Rock se burló de la esposa de Will, Jada, quien sufre de alopecia, por lo que lleva el cabello rapado, y el protagonista de El Príncipe del rap no lo soportó, propinándole una cachetada en pleno evento.

Esto causó polémica, y aun existen muchas opiniones divididas, sobre si lo que hizo Will estuvo bien o no, pero Eugenio a su llegada a México expresó su opinión sobre lo ocurrido.

Eugenio Derbez opina sobre agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

El actor mexicano expresó que quedó sorprendido, porque no había visto un hecho similar en alguna otra gala tan importante.

“Nunca había visto algo así en una entrega de premios en vivo, creo que lo que pasó fue algo histórico, no estoy a favor de la violencia, yo creo que fue un tema que le pudo mucho a él y a su esposa”, dijo el actor.

Sin embargo, condenó la acción de Will y defendió a Chris Rock, pues aseguró que por ser comediante lo entiende “perfectamente”, y está a favor de la comedia.

“Uno a veces dice chistes que cruzas la línea y te equivocas, pero Will Smith también es comediante, no sé qué le haya pasado por su cabeza, pero pues cada quien su vida. Yo en lo personal estoy a favor de la comedia y siempre lo he dicho. Mi mamá murió de cáncer y si alguien llega y me cuenta un chiste de una señora que murió de cáncer no me ofendo, no lo relaciono ni siquiera, para mí es un chiste pero no tiene nada que ver con mi mamá , pero hay gente que en estos días se ofende por todo” , destacó.

Esta opinión de Derbez también causó polémica, pues muchos aseguran que el ejemplo que dio de su madre no tiene nada que ver con lo sucedido, pues en este caso, Chris habló de Jada directamente y se burló de Jada, y su condición médica.

“No se hacen chistes con condiciones personales, claro a ti no te afecta porque vives de eso”, “No es el mismo caso Eugenio, nada que ver, pues él se dirigió directamente a la esposa de Will”, “como no es la esposa así de fácil habla pero cuando él sea ahí es otra cosa”, y “ahora sí te la volaste Eugenio, que desatinado tu comentario”, fueron algunas de las críticas que generó el actor mexicano con su opinión.