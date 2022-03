Epa Colombia muestra quién es su novia, pero los usuarios no le creen: “Una cortina de humo”

Epa Colombia no para de ser tendencia en las redes sociales. Primero por la polémica entrevista de su ex contadora y ahora porque finalmente reveló quién sería su nuevo amor, con quien está disfrutando de unas vacaciones. Mediante su cuenta en Instagram, Daneidy Barrera presentó a su novia, con quien hace poco dijo que tiene hasta “deseos de ser mamá”.

Se trata de su amiga Karol Samantha, con quien lleva años de amistad. Es de recordar, que en una oportunidad, Diana Celis, ex pareja de Epa Colombia, aseguró que le habría sido infiel con ella, incluso que la ruptura fue debido a esto. Sin embargo, la influencer siempre negó la veracidad de sus declaraciones.

En medio de todo el caos mediático que ha provocado las declaraciones de Yenny Saldarriaga, en los que involucra a la famosa en problemas legales, como graves irregularidades en su empresa y hasta extorsiones y secuestros, ella se mostró en una cama con la que sería su nueva pareja.

Epa Colombia tiene nueva novia pero los usuarios no le creen

A través del formato de las historias en Instagram, Epa Colombia se mostró muy feliz junto a su amiga y ahora pareja, Karol Samantha, disfrutando de unas vacaciones. Además, una cuenta de chismes compartió un pantallazo donde La Jesu, quien es muy amiga de la influencer, la felicita por su relación y por disfrutar de la “luna de miel”

“Salgo con mi novia a viajar”, le respondió Barrera tras ser invitada a los Carnavales. Por su parte, La Jesu le contestó: “Verdad hermana, que la pase rico en su luna de miel”. Por otra parte, la feliz pareja apareció bailando al ritmo de un reguetón y después acostadas en una cama muy acarameladas.

Y aunque las pruebas son suficientes para asegurar que es su nuevo amor, desde las redes sociales muchos usuarios aseguran que todo se trata de una “cortina de humo” para desviar toda la polémica de estos días. Por otra parte, algunos dicen que Diana Celis siempre tuvo razón y su ex le fue infiel.

“Niegan tanto para después publicarlo”, “no se, no me cuadra”, “nadie les cree”, “la EPA es bien morronga, esos discursos baratos que busca y las acciones demuestran lo contrario” y “tanto que lo negó”, son algunos de los comentarios que se leen.

Es de recordar que, hace unas semans atrás, Epa Colombia reveló que su nuevo amor había terminado con ella. “Amiga ¿quién inventó el amor?, ¿quién es el creador de esa palabra?. Amiga me acaban de terminar”, partió diciendo Daneidy Barrera desde su camioneta. Además, agregó que la ruptura fue en medio de su jornada laboral.

“Yo trabajando juiciosa, creando un futuro y me terminan. No ya me dio rabia, me voy a hacer extrañar por unos 20 días, es que de verdad que uno no tiene que entregarlo todo porque ahí la cogen y paila amiga”, expresó.

Cabe resaltar que cuando esto sucedio Epa Colombia nunca relevó el nombre de esa persona.