Eiza González da ejemplo de trabajo al hablar sobre cómo ha superado sus peores momentos para alcanzar el éxito

Con 15 años de trayectoria artística Eiza González sigue dando pasos firmes en Hollywood con los distintos proyectos a los que se ha sumado en los últimos años y en los que la veremos próximamente.

Sin embargo, su camino ha estado lleno de rosas y espinas que ella ha sabido como podar para seguir su andar y llegar al éxito.

Entre sus trabajos más taquilleros destacan cintas como ‘Baby Driver’, ‘Godzilla vs. Kong’ y ‘Battle Angel’, además, ha compartido escena con grandes de la industria, como Rosamund Pike, Jake Gyllenhaal y Vin Diesel.

Eiza González habla sobre sus sacrificios

Durante una entrevista con la revista People conversó sobre sus aciertos, desaciertos y sus momentos más difíciles en la industria.

La actriz de 32 años aseguró ha logrado salir adelante a pesar de esos momentos difíciles que nadie ve y percibe cuando está frente a las pantallas.

“Creo que mi acierto profesional han sido los momentos que nadie ve, como el poder salir adelante de momentos muy difíciles dentro de mi industria y de mucho dolor de pérdidas de proyectos, y cosas así. Que me han conllevado a otros proyectos y he aprendido que las cosas fluyan, y ser menos dura conmigo misma. Esos han sido los mejores aciertos y gracias a eso, creo, que estoy donde estoy porque me ha causado una determinación, una tenacidad que solo viene de momentos difíciles y complejos como esos”, relató.

Para Eiza la vida está llena de retos y acentuó que su reto más grande no ha sido abandonar su país para perseguir sus sueños, pues día tras día va enfrentando nuevos retos que se suman a lo que es la vida.

“El reto más grande es poder estar abierto a nuevos retos todo el tiempo. Ese es el reto más difícil, el que realmente la vida te agarre en curva cada tres, cuatro días. (…) Tener que estar abierta que la vida siempre te va a estar aventando una curva aquí y allá, aquí y allá, constantemente esos son los retos más grandes. (…) la gente cree que es ‘el reto más grande es irme de mi país y entonces llegar… El reto más grande fue dejar mi casa y luego el reto más grande fue estar sola en Estados Unidos; luego, el reto más grande fue perder 25 películas y sobresalir a eso; reto más grande fue pasar por depresión por un proyecto”, aseveró.

Para la mexicana aprender a vivir la vida con todos y sus momentos tempestivos es la clave para mantener la salud mental.

“Son mil cosas que van pasando y que la vida sigue sucediendo y que uno tiene que [vivir] un día a la vez. Esa es la mentalidad más sana que he aprendido a tener en esta industria”, sostuvo.

Próximamente la veremos en ‘Ambulancia’, una cinta donde la veremos nuevamente en escenas de acción.

“Lo que aprendí en el proceso de este personaje fue increíble porque aprendí muchísimo sobre el mundo de la medicina y la industria de la medicina en medio de una pandemia a nivel mundial, que la gente estábamos en una crisis a nivel mundial, y ver cómo esa gente sacrifica sus vidas por nosotros puso mucho las cosas en perspectiva también para mí. Porque al mismo tiempo estoy pensando ‘voy a hacer una película de Hollywood, pero esto está pasando en el mundo’, ‘Pero también voy a interpretar una paramédica’, ‘y qué tan importante es hacer esto, y hacerlo bien’. Fue un proceso muy catártico para mí y me siento muy orgullosa con el resultado y del personaje”, reveló.