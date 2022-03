Carolina Cruz predijo el fin de su relación con Lincoln Palomeque en abril de 2021

“El pez muere por la boca”, dice una popular frase en alusión a quienes a través de sus palabras predicen algo que podría suceder, generalmente negativo. Y esto fue lo que le ocurrió a Carolina Cruz, quien en abril de 2021 pronosticó que su relación podría atravesar una crisis tras 14 años.

Y la realidad es que luego de esos 14 años, su relación con el actor Lincoln Palomeque tuvo un quiebre que luce definitivo. La propia presentadora lo hizo saber este lunes 28 de marzo a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Carolina Cruz predijo su ruptura con Lincoln Palomeque

En una conversación que sostuvo vía Instagram Live con Juan Diego Alvira, la madre de Matías y Salvador señaló que cada 7 años una relación atraviesa por una crisis amorosa, del cual cada pareja tiene dos opciones: terminar o superarla.

En este sentido, Carolina contó que tras 7 años con Lincoln Palomeque ella sufrió una “chiripiolca” y sentía el deseo de estar nuevamente soltera.

“A los 7 años a mí me dio como una ‘chiripiolca’. Dicen que a los 7 años de la relación, a los 14, 21 y 28 sucede algo, yo no sé si sea verdad, pero me pasó. Yo quise estar sola y de hecho estuve sola unos meses”, partió diciendo en aquel entonces.

También aclaró que su relación estaba siendo afectada por los constantes viajes que Lincoln Palomeque debía cumplir fuera del país. “Estaba mucho tiempo fuera, grabando, y yo creo que eso enfrío un poquito”, dijo Cruz.

“Estuvimos separados unos meses, después volvimos con toda y ahí fue donde empezamos el proceso de buscar familia, pensar en los hijos y pues obviamente se fortaleció la relación”, añadió la presentadora para sellar el punto.

Lo cierto es que su predicción de los 14 años se cumplió, hubo una nueva crisis y ambos han decidio poner fin a su vínculo sentimental. Sin embargo, seguirán apoyándose por el bienestar de sus dos hijos.

A sus 42 años y con dos hijos, Carolina Cruz emprende una nueva vida como madre soltera. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Así anunció Carolina Cruz el fin de su relación con Lincoln Palomeque

No se puede olvidar que desde hace un tiempo se corrió el rumor de que la relación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque había llegado a su fin. Todo empezó el año pasado, cuando dejaron de compartir fotos juntos en las redes sociales y se empezó a notar la distancia entre ellos.

Sin embargo, en varias oportunidades Carolina Cruz desmintió que se habían separado, asegurando que el actor estaba lleno de trabajo. “Me divido, pero soy muy organizada, entonces trato de organizar el tiempo y a todo le doy calidad de tiempo. Nos turnamos, claro. Cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada y no está viajando como hoy yo, él está con ellos”, dijo recientemente.

Sin embargo, en las últimas horas finalmente confirmó que se están separando. “Hoy es un día muy especial para nuestra familia. Este amor de muchos años se transformó y se convirtió en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien”, dijo al principio de su mensaje.

En la misma línea, aseguró que “hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”.