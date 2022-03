Sebastián Yatra causó furor con su traje de mariposas al cantar en los Óscar: “Espectacular”

Con evidentes nervios, pero sin desentonar en ningún momento. Así fue la presentación de Sebastián Yatra en la gala de los Premios Óscar, celebrada la noche de este 27 de marzo. El cantante interpretó “Dos oruguitas”, de la película Encanto y nominada a “Mejor Canción Original”.

Si bien no gustó el traje que utilizó en la Alfombra Roja del evento, su elección en el escenario fue todo lo contrario. Los famosos espectadores del Dolby Theatre de Los Angeles y los miles de usuarios que vivieron los Óscar en redes sociales elogiaron la vestimenta.

Así lució Sebastián Yatra cuando cantó “Dos oruguitas” en los Óscar

La cámara no pudo ocultar que el pulso del cantante estaba inestable, pues subirse al escenario de la prestigiosa gala no es cualquier cosa. Sin embargo, el artista de 27 años jamás desentonó y sacó adelante el momento, mientras una pareja bailaba acorde a la cultura colombiana. El momento fue hermoso.

Sebastián Yatra vistió un traje completamente oscuro y, desde el tobillo derecho hasta la altura del pecho, unas mariposas doradas adornaban el ‘outfit’.

El de Medellín estuvo acompañado de un grupo musical y el escenario también lució una temática similar al de la película Encanto.

Desde las redes sociales los comentarios no faltaron, pues un sinfín de usuarios afirmaron que su traje lució “espectacular” y “original”. Asimismo, dijeron que su presentación fue muy emotiva y que “Dos oruguitas” mereción ganar el Óscar. Al final se lo llevó No Time To Die, de Billie Eilish y su hermano Finneas.

Pero también hubo espacio para críticas, ya que algunos internautas afirmaron que Sebastián Yatra hizo sonar las “z”, al estilo españolete, cuando interpretaba el tema.

“Muy lindo. Felicidades Yatra tienes una hermosa voz. Dios te la Bendiga y también ese corazón”, “Qué orgullo, Sebastián Yatra. Te admiro mucho, sigue volando y creciendo” y “le escuché el seseo, cómo hizo serie española. Recuerde a Paulina Rubio, ella regresó española y olé”, escribieron en Twitter.

Yatra estuvo nominado a "Mejor canción original" por 'Dos oruguitas'. Foto: Instagram @sebastianyatra

Sebastián Yatra lloró tras su presentación en los Óscar

El hecho de haber triunfado en un escenario tan duro, frente a millones de televidentes frente a todo el planeta, supera a cualquiera. Más si es por primera vez, como le pasó a Sebastián.

El artista colgó en Instagram un post de su reacción más inmediata. Llorando, en el piso, sin poder creerlo, ya que su interpretación fue tan intensa para él como para su audiencia.

“Me va a tomar un tiempo asimilar esto… ✨ Gracias a todos los que me acompañaron hoy, gracias Colombia, gracias Disney, gracias Lin-Manuel, Gracias Encanto… GRACIAS DIOS”, escribió.

Yatra recibió muchos elogios por su interpretación, a diferencia de la de No se habla de Bruno, donde metieron a Becky G y Luis Fonsi y donde muchos creen que se “dañó” la canción.