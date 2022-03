Natalia Duco reveló su experiencia tras someterse a tratamientos estéticos: “He estado reencontrándome conmigo”

Una serie de tratamientos fueron los que recibió Natalia Duco, la destacada atleta chilena y ganadora de MasterChef Celebrity, en una clínica de medicina estética de la capital. La deportista decidió someterse a distintos procedimientos luego de dejar de competir en 2018 y convertirse en madre en enero del 2021.

“Nunca me había hecho ningún cuidado de belleza, ni una limpieza facial. Toda la relación con mi cuerpo era a través de la exigencia para el alto rendimiento: me cuidaba de las lesiones, veía al nutricionista, tenía psicólogo deportivo. En mi mente no había espacio para nada más. Mi cuerpo era una máquina que tenía que rendir”, contó a LUN.

Natalia Duco, quien actualmente se encuentra soltera, explicó que comenzó a replantearse muchas cosas tras los cambios que enfrentó en su vida. “Antes era 100% deporte, después fue 100% Lucianito, entonces dije ‘chuta, me olvidé de mí como mujer’”, contó, indicando que “este tipo de cuidados ni siquiera existía en mi lista de prioridades”.

“Ahora que mi hijo tiene un año y dos meses, he estado reencontrándome conmigo y haciéndome estos cariñitos. Estoy enfocada en todas las metas que quiero cumplir este año: volver a competir, graduarme como psicóloga y seguir con mi trabajo en redes sociales”, señaló.

El cambio de Natalia Duco

Entre los tratamientos estéticos a los que se sometió Natalia Duco, se encuentra una limpieza facial profunda con microdermoabrasión, mesoterapia con vitaminas y una liposucción localizada. Consultada por su experiencia, comentó que “llegó esta oportunidad y también de la mano con mi proceso interno de decir: no poh, yo soy mamá, la prioridad es mi hijo, pero yo también soy mujer. Soy mujer y me quiero sentir bonita, mina y esa autoestima ayuda a enfrentar todo con otra actitud, desde mi regreso a la competencia, con un cuerpo que a mí me encante, sintiéndome que me cuido”.

“Me ofrecieron un tratamiento integral desde la perspectiva de mujer. Y quedé contenta, ahora mi piel está más bonita y no tengo ojeras”, detalló sobre sus cambios. “Tenía las ojeras como hundidas, entonces para que se vayan, ponen un relleno con ácido hialurónico y ya no se me hace la sombra”, dijo.

Además, contó que la liposucción localizada fue un proceso ambulatorio. “En tres horas yo estaba de vuelta en mi casa. No me dolió nada. Me puse una faja, pero sigo haciendo mis cosas”, agregó la atleta chilena, quien luego deberá someterse a sesiones de kinesiología con masajes y drenaje.

Respecto a su cambio de perspectiva, Natalia Duco señaló: “Antes de que dejara de competir, tenía toda mi ropa con etiqueta y nueva. Solo usaba tenidas deportivas. Siempre me ha gustado la ropa, pero no tenía momentos para usarla”. “Realmente era como Robocop de entrenamiento y ahora, me compro ropa, usos vestidos, es un cambio total. Esta nueva versión mía es con la que quiero volver a representar a Chile, como mamá, mujer y también deportista”, destacó.