Lisandra Silva emitió particular descargo tras bofetada de Will Smith a Chris Rock: “Comencé a sudar y sentirme mal”

Distintas reacciones fueron las que se vieron tras la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock durante una nueva entrega de los premios Oscar, y una de las que se refirió al tema fue la modelo cubana Lisandra Silva, quien criticó la reacción del actor y profundizó en las molestias que le produjo.

A través del formato historias, la novia de Raúl Peralta dijo sentirse mal por la reacción del actor ganador del Oscar al Mejor Actor por su interpretación en la película “El método Williams”, en la que encarnó al padre de las famosas tenistas Venus y Serena Williams, Richard Williams.

“No pude evitar sentirme mal por la reacción de Will Smith anoche en los Oscars. Cuando me senté a ver los premios le dije a Raúl ‘lo único que quiero ver es cuando le entreguen el Oscar a Will Smith’. Porque siempre lo he admirado como actor y como persona”, dijo, para luego mencionar las molestias que sintió tras el hecho.

Lisandra Silva por bofetada de Will Smith a Chris Rock (Instagram)

“Lo que hizo anoche me dejó desconcertada, comencé a sudar y a sentirme mal. Después que le pegó y comenzó a gritarle a Chris, ya nada fue igual en los Oscars. Cambió todo el mood en la sala”, agregó, indicando que cuando Will Smith recibió su premio, no lo disfrutó.

“Sentí hasta que no se lo merecía. Un acto tan violento, irrespetuoso y patético no merece ningún reconocimiento”, dijo, criticando que luego de agredir a Chris Rock, el actor hizo un discurso sobre el respeto y el amor.

Lisandra Silva: “Fue horrible”

En sus siguientes historias, Lisandra Silva continuó con su descargo y señaló: “Vivimos en tiempos difíciles, estamos enfrentando una guerra que seguramente llegará a las puertas de una tercera guerra mundial (...) Y vemos un acto de pura violencia, ego y agresividad en plenos Oscars. Fue tan horrible, en una noche donde todos deberíamos estarla pasando bien y entreteniéndonos”.

Lisandra Silva por bofetada de Will Smith a Chris Rock (Instagram)

“Fue horrible”, remarcó. “Lo siento, quizás estoy sensible por el embarazo, pero quedé muy afectada”, agregó, etiquetando a Will Smith en la publicación. Sin embargo, no fue lo único, ya que momentos después se dirigió hasta el perfil del mismo actor para emitir su descargo.

“Lo único que deseaba era verte ganar ese Oscar, y unos minutos antes arruinaste todo con un acto violento e indigno. Fue una vergüenza tan grande ver caer a un hombre que admiraba. Arruinaste los Oscars, arruinaste el momento de Chris y tu momento”, fue parte de lo que dijo.

Lisandra Silva por bofetada de Will Smith a Chris Rock (Instagram)