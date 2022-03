Las citas más honestas de Jada Pinkett sobre su difícil experiencia con la alopecia

Jada Pinkett Smith quedó en medio de una mediática controversia en la ceremonia de los Oscar 2022, después de que Chris Rock, encargado de conducir la premiación, hiciera una broma sobre su condición y Will Smith reaccionara propinándole una bofetada.

El comediante dijo “estar emocionado” por ver a la actriz participar en una secuela de GI Jane, haciendo referencia a la cinta en la que Demi Moore rapó su cabellera.

Lejos de causar gracia en la famosa, la expresión de incomodidad fue evidente y, sin esperarlo, Will se acercó al escenario para luego propinar una bofetada a su colega.

El altercado se volvió viral rápidamente y todos los portales de internet han reseñado cómo aconteció el incómodo momento.

Sin embargo, la verdadera historia detrás de este conflicto tiene que ver con una complicada condición que ha enfrentado Jada Pinkett en los últimos años.

La famosa sufre de un trastorno conocido como alopecia. Este problema es enfrentado por frecuentemente por hombres, pero también muchas mujeres lo padecen.

El proceso de aceptación no ha sido un camino fácil para Jada, ya que ha tenido que abrazar su calvicie, pero no han faltado los momentos en los que su melena le haga falta.

Jada Pinkett abrió su corazón sobre la alopecia

“Fue aterrador cuando comenzó”, dijo la actriz sobre sus “problemas” durante un episodio de mayo de 2018 de su serie de Facebook Watch, Red Table Talk.

Reveló que fue un impacto para ella ver que su cabello se caía y esto implicó un largo periodo de negación.

“Estaba en la ducha un día y tenía un puñado de cabello en mis manos y pensé: ‘Oh, Dios mío, ¿me estoy quedando calva?”, relató.

Durante un periodo, Jada optó por llevar un turbante con el fin de ocultar su caída del cabello, ya que resultó muy difícil hablar abiertamente sobre el tema.

“Fue uno de esos momentos de mi vida en los que literalmente temblaba de miedo”, expresó acerca del tema.

Jada explicó que tuvo momentos reflexivos sobre su cabellera y explicó que, sin darse cuenta, siempre había disfrutado mucho el ritual que tenía con su pelo.

“Es por eso que me corté el cabello, y por eso lo sigo cortando. Solo pensé: ‘Está bien, creo que vamos a hacer otra capa de corte’. ¿Sabes? Y mi cabello ha sido una gran parte de mí. Cuidar mi cabello ha sido un ritual hermoso y tener la opción de tener cabello o no. Luego un día decir, ‘Oh, Dios mío, es posible que no tenga la opción”, señaló la famosa.

“Todos ustedes saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea aquí. Mira eso. Así que simplemente apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar para mí. Así que pensé en compartirlo para que no hagan preguntas”, explicó.