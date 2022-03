Las seguidoras de Angelique Boyer desatadas en las redes sociales por el cambio de look

Cambiar de look es una decisión difícil para cualquier mujer, pero para las actrices aún más porque el medio les exige verse bien y corren el riesgo que lo que hagan no sea de su agrado o no le favorezca.

También es una decisión que puede traer críticas positivas o negativas del público que las sigue, aun cuando algunas de ellas se ven obligadas porque algún nuevo proyecto se los requiere.

"Estoy superfeliz con mi nuevo color”, dijo Angelique Boyer, (Cortesía @AngeliqueBoyer)

Lo cierto es que en esta oportunidad la que se atrevió a dar el paso de un cambio de look es una de las artistas más queridas de México, Angelique Boyer, aun cuando para ella es costumbre hacerlo por cada proyecto que le ha tocado asumir.

Boyer publicó su cambio de color de cabello en las historias de su red Instagram y sorprendió a sus casi 14 millones de seguidores.

La actriz mexicana dejó su cabellera oscura para lucir una cabellera en tono rubio cenizo y un corte de pelo con flequillos con el que se ve muy juvenil.

“Estoy superfeliz con mi nuevo color. Gracias Brandon, eres tan talentoso”, dijo Angelique en un video que subió a las historias de Instagram.

Talentosa y bella

Angelique es una de las actrices mexicanas más reconocida por su talento, además de compartir constantemente con sus seguidores parte de su día a día y de la relación que mantiene con su pareja el actor argentino, nacionalizado en México, Sebastián Rulli.

En otra historia, Angelique Boyer, agradeció a su estilista de convencerla de este nuevo cambio que la hace sentir más atractiva.

“Kérastase, que lindo me consintieron. No quería dejar de agradecerles este tremendo detalle, [es] que estuvieron de lanzamiento en el salón siete 30. De verdad, gracias. Gracias Brandon por siempre recomendarme lo mejor. Estoy muy contenta con mi regalito. Gracias a todos”, escribió en el post.