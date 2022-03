Sandra Bullock derrocha elegancia en un conjunto negro con pantalones anchos con cristales

A lo largo de su exitosa carrera, Sandra Bullock no solo ha probado tener un gran talento para la actuación y un carisma innato frente a las cámaras, sino también un exquisito gusto al vestir.

De esto último, la actriz ha dado cuenta sin parar durante la gira de medios para promocionar The Lost City, la cinta que protagoniza con Channing Tatum, Brad Pitt y Daniel Radcliffe.

En cada una de sus apariciones para publicitar la película, la estrella estadounidense luce radiante en impecables estilismos con los que se ha afianzado como toda una musa del estilo.

Así lo hizo al asistir junto a Tatum al programa The Late Late Show with James Corden derrochando toneladas de garbo en un look total black que le sentaba de fantasía.

Sandra Bullock conquista en un atuendo negro adornado con cristales

En el episodio del programa de entrevistas transmitido el miércoles 23 de marzo, Bullock apareció convertida en el epítome de la elegancia en un ensamble negro de Elie Saab.

El atuendo de la histrionisa para conversar con Corden sobre su nuevo largometraje estaba encabezado por unos pantalones anchos adornados con tiras de cristales a los costados.

La ganadora del Oscar combinó la imponente pieza holgada, elegante y favorecedora a todo tipo de figuras con una blusa con los hombros descubiertos también elevada con brillantes.

Sandra completó la sobrio y glamurosa creación del diseñador libanés, parte de la colección Pre-Fall 2022, con un par de botas de cuero negro con puntera afilada y tacón de aguja.

En cuanto a los complementos, la artista de 57 años de edad prescindió de estos para no sobrecargar. En cambio, dejó que los ornatos del atuendo pusieran el único toque de brillo.

Por último, la madre de dos remató con un elegante beauty look compuesto por un peinado en ondas sueltas y un maquillaje suave que realzó su sempiterna belleza natural.

De esta manera, con esta apuesta de moda ideal para una ocasión especial, Sandra Bullock no solo lució espectacular, además se afianzó como inspiración de estilo para mujeres mayores de 40.