¿Quiénes son las tres presentadoras que harán historia en el Oscar 2022?

Tras tres ediciones seguidas celebradas con la ausencia del conductor, la 94ª entrega de los Premios Oscar recuperó la figura del host, pero no con uno ni dos sino con tres presentadoras.

Este domingo 27 de marzo, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes harán historia sobre el Dolby Theatre de Los Angeles al conducir juntas la ceremonia más importante del cine.

Y es que, aunque el pasado la entrega de la estatuilla dorada ha sido presentada por un trío de artistas, esta es la primera vez en que un terceto femenil está al frente del evento.

De esta manera, las estrellas se convierten en las primeras tres mujeres en presentar en sinergia los respetados premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Con esta histórica decisión, la Academia espera poder redimirse de los errores del año pasado. Sin un hilo conductor, la gala en plena pandemia registró la audiencia más baja en su historia.

Ahora, la terna de comediantes conformada por Schumer, Hall y Sykes prometen atrapar al público frente a la pantalla chica con su irreverencia y su particular sentido del humor.

Ellas son las conductoras de los históricos Oscar 2022

En una grabación promocional emitida por ABC, las artistas bromearon asegurando que debían desempeñar su trabajo “mejor” que el conductor de la última gala de la premiación.

Sin embargo, poco después de reconocer que se trataba de una “competencia” con su antecesor más reciente, se dieron cuenta de que no podían recordar de quién se trataba.

No pasó mucho para que descubrieran que los últimos tres años los premios se han celebrado sin conductor. Por lo tanto, se autoproclamaron “ganadoras” de la competición.

Con esta interacción entre las tres, las presentadoras dieron un abrebocas de lo que será su trabajo sobre el escenario de la nonagésimo cuarta entrega de los Oscar 2022.

A continuación, te contamos más sobre las talentosas y divertidas host que protagonizaran un hito en los importantes premios este año.

Regina Hall

La actriz y comediante Regina Hall tiene una extensa trayectoria en el cine y la televisión estadounidense. Su carrera comenzó en la década de los 90 y no ha parado desde entonces.

El papel con el que alcanzó la fama fue el de Brenda Meeks en la saga de comedia Scary Movie. Por otro lado, aparte de actuar, la estrella de 51 años tiene una licenciatura de periodismo.

En un video publicado por ABC, de acuerdo a Infobae, Hall expresó: “Ya empezamos con tres vaginas”, para dar a entender que tener tres mujeres en el escenario ya hacía “funcionar” el show.

Asimismo, la histrionisa aseguró que su estilo es “malvado” y adelantó que no tendrá “ningún filtro” con los artistas que participen en la ceremonia.

“Para eso estamos todos aquí, para poder destrozarnos unos a otros”, bromeó la artista, quien interpretó su último personaje en la miniserie de drama Nine Perfect Strangers (2021).

Amy Schumer

Desde temprana edad, Amy Schumer fue reconocida por su capacidad innata de hacer reír a las personas. Incluso fue nombrada “la payasa de la clase” en su bachillerato.

En su adultez, la actriz, guionista y productora estudió una licenciatura en teatro y comenzó a hacer stand-up comedy en 2004, un año después de egresar de la universidad.

No obstante, no se dio a conocer sino hasta 2007, cuando participó en el reality show de talentos Last Comic Standing, concurso en el que llegó hasta la final.

Desde entonces, siguió ascendiendo de manera imparable con participaciones en varias producciones como comediante y, ocasionalmente, como actriz.

En la industria cinematográfica, tuvo su actuación más destacada en Esta chica es un desastre (2015), una cinta protagonizada y escrita por ella.

Gracias a su trabajo interpretativo en este proyecto, ganó una nominación a la mejor actriz de comedia o musical en los Globos de Oro.

Recientemente, se estrenó su nueva serie de comedia La vida y Beth, una historia protagonizada por la estrella de 40 años que está disponible en Disney Plus.

Wanda Skyes

Por último, Wanda Skyes es una destacada actriz, escritora, presentadora y comediante de stand-up. Comenzó su carrera en la década de los 90 y de inmediato alcanzó la fama.

The Chris Rock Show, The New Adventures of Old Christine y Curb Your Enthusiasm son algunas de las producciones televisivas en las que se ha destacado como actriz.

Asimismo, la ganadora del Emmy ha tenido una exitosa carrera en el cine con apariciones en cintas como Monster-in-Law, Mi super exnovia, Evan Almighty y License to Wed.

De igual forma, la standupera ha brillado poniendo voz a personajes en numerosas cintas animadas como Vecinos invasores, Tierra de osos 2, Ice Age: Continental Drift y Río.

Gracias a su trabajo en las pantallas, la artista de 58 años fue reconocida como una de las 25 personas más graciosas de los Estados Unidos por la revista Entertainment Weekly en 2004.

Actualmente, Sykes protagoniza The Upshaws, una serie de comedia en Netflix.

Con estas tres estrellas al frente, la edición número 94 de los Premios Oscar se celebrará el próximo domingo 27 de marzo bajo el lema “amantes del cine, únanse”.