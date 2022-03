“Nadie nos contrató”, aseguró Eugenio Derbez sobre la campaña #SélvemeDelTren

Luego de aparecer y encabezar la campaña #SélvemeDelTren en donde aparecen también otros famosos en un video que están en contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya, Eugenio Derbez aseguro que ninguna celebridad pública fue contratada por seudoambientalistas, como lo ratificó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina del pasado miércoles 25 de marzo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el actor y director de cine platicó que el objetivo de esta campaña es que detenga la construcción de la nueva ruta del Tren Maya, la cual destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos la flora y la fauna.

“Somos un colectivo de ciudadanos y ciudadanas preocupados por esta situación. Aclaro que nadie nos contrató, nadie nos pagó, no hay bandera política. Yo siempre lo he dicho, no soy de ningún partido”, comentó.

“Hago esto porque nos contactaron los ambientalistas, gente local, en un grito de auxilio que quieren que se pare el tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, y que tiene un sistema de río subterráneo y el cenote más largo del mundo. Lo único que pedimos que se hagan los estudios ambientalistas, que se escuchen a las comunidades locales, a los mayas, los científicos, ambientalistas, y expertos, que contacten con sus propios ojos lo que están haciendo, porque el tramo lo cambiaron hace un mes, es algo que no estaba planeado. Seguramente encontraron obstáculos en el tramo que se había iniciado y con tal de terminar a tiempo cruzaron la selva y cambiaron la ruta, por esa razón alzamos la voz”, agregó.

El actor estuvo acompañado por Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, quien explicó que el cambio en la ruta del Tren Maya afecta la parte acuática, es decir, los cenotes.

Por otro lado, apuntó que no el colectivo #SélvemeDelTren no está en contra del Tren Maya, sino de la nueva ruta que se trazó, el cual destruiría algunas áreas selváticas.

“Quiero dejar en claro que no estamos en contra del Tren Maya, es sobre la nueva ruta, la cual que está destruyendo la selva, porque van a contaminar el agua de los cenotes, van a afectar los ríos subterráneos y eso es un lujo para la flora, la fauna y habitantes de la península”, destacó.

NADIE HACE NADA

Imágenes de los trabajos del tramo 5 del Tren Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial/Fotógrafo Especial)

Eugenio Derbez, afirmó que se encuentra decepcionado de su país, porque nadie hace nada y que no existe ningún órgano judicial que señale que se está rompiendo la ley con esta nueva ruta planeada.

“Yo no sé que necesita suceder en este país para que las cosas cambien, los mexicanos ya nos sensibilizamos, fusilan personas, escuchamos audios filtrados, vemos videos de corrupción y nadie hace nada. Estamos esperando que la gente que tiene poder, en este caso los políticos hagan algo y no hacen nada. Se está rompiendo la ley, por que no existe un órgano que diga: ‘Momento no pueden hacer esto por qué están rompiendo la ley’ y eso es lo que me enoja y desespera”, comentó.

Al respecto de que el presidente López Obrador lo haya llamado “falso ecologista, y critico progresista”, Eugenio Derbez comentó que le da risa los nombramientos que el mandatario hizo sobre él, pues no tiene necesidad y todo lo que ha logrado lo ha hecho con el sudor de su frente.

“Yo me río. La gente puede checar mis redes sociales, me la vivo ayudando a los animales, siempre he dado voz a la naturaleza, no es algo que inicie ahorita. A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad que venga alguien a pagarme algunos pesos para que yo apoye a cierto movimiento o partido político, al contrario, soy apartidista porque partidos van y partidos vienen y no cambian las cosas. Esto lo hago por amor a México, punto”, finalizó.

LO MÁS VIRAL DE PUBLIMETRO TV