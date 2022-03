Le preguntan a Dani Duke “pa’ cuándo el hijo” y se ofende: “Qué maleducados”

Para nadie es un secreto que la sociedad busca “obligar” a las personas a que cumplan con ciertos patrones a determinada edad. Y uno de los casos más comunes es cuando ven una relación estable y empiezan a exigirle un hijo a la pareja, como fue el caso de Dani Duke con La Liendra.

En varias oportunidades al pereirano le han preguntado si quiere tener hijos con la paisa, y aunque él nunca ha negado que sí le encantaría, siente que todavía no es el momento adecuado, pues ambos son muy jóvenes y tienen muchos proyectos que cumplir.

Esta vez le tocó a la maquilladora responder a la incómoda pregunta, pero ella fue menos paciente que su novio.

La contundente respuesta de Dani Duke

La famosa realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través del formato de las historias en Instagram y un usuario soltó la interrogante: “¿pa’ cuando el hijo?”. Pero Dani Duke fue muy clara y directa al contestarle al internauta.

“Cuando tú me lo mantengas, me lo cuides, lo alimentes, no, dime tú y cuadramos”, dijo de forma sarcástica. Además, escribió: “Tener un hijo es una gran responsabilidad, la gente es muy chistosa. Uno no pregunta ¿pa’ cuándo el hijo?, ¿cuándo se casan? o ¿cuánto ganas? Qué maleducados”, dejando en claro que no es de su agrado que se metan así en su vida privada y en sus planes.

Además, en la misma ronda le consultaron qué tan satisfecha se siente de su vida sexual con su pareja a lo que respondió: “Les voy a dejar un consejo gratis: nunca cuenten cómo cocina su empleada ni cómo hace el amor con su pareja”.

Es de recordar que hace unos días atrás se filtró un video íntimo de los influencer y fue tendencia en las redes sociales. Además, tras este incidente muchos empezaron a burlarse del tamaño del miembro de La Liendra. Por su parte, él se defendió diciendo que el ángulo no le favoreció.

La influencer se sinceró y dijo que sí le afectó la filtración del vídeo íntimo

Pese a que Dani Duke se mostró muy serena y tranquila manejando la situación, recientemente confesó que en realidad fue un proceso muy duro para ella. En un nuevo material publicado en sus historias de Instagram, la modelo volvió a tocar el tema de video íntimo con La Liendra, a propósito de que uno de sus seguidores le consultó directamente si se vio afectada emocionalmente por lo ocurrido.

En este sentido, Dani Duke dijo que sí, que tanto ella como su familia se vieron afectadas por el desagradable episodio de que su intimidad sexual “corriera” en las redes sociales.

“Hubo muchísimas cosas que ustedes no se dieron cuenta porque obviamente son cosas que yo no comparto. Trato de ser muy fuerte. La verdad ya estoy bien, pero sí afectó mucho, a mi entorno”, expresó la también empresaria.

Luego de lo sucedido, Dani Duke y La Liendra emprendieron acciones legales, aunque el proceso jurídico no fue más detallado. Asimismo, ambos decidieron hacer un viaje a España, como una forma de escapar ante la situación.