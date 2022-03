La pequeña cirugía en la que Epa Colombia se gastó 12 millones de pesos: “Voy a quedar más linda”

Hace algunos meses, tras aumentar sus senos, labios y perfilar el mentón, Epa Colombia expresó que jamás volvería a practicarse cirugías y procedimientos estéticos. Sin embargo, estas palabras le duraron poco, pues recientemente informó de una nueva operación y en la que gastó una jugosa suma de dinero.

Poco después de haberse alejado de ese tipo de intervenciones, la empresaria que verdaderamente se llama Daneidy Barrera expresó que tenía en mente practicarse otras modificaciones en el cuerpo. En ese entonces mencionó “borde mandibular, botox, rinomodelación hilos tensores y mentoplastia”. Incluso afirmó: “Quedaré superlinda”.

La cirugía de 12 millones que se hizo Epa Colombia

Aunque habría que mirarla con lupa para observar los cambios, lo cierto es que Epa Colombia se gastó 12 millones de pesos para moldear sus caderas y agrandar los glúteos. Desde sus historias de Instagram ofreció los detalles y @famososhastalaz capturó el video.

“Espero que mi cola quede igual que la de La Valdiri”, dijo al inicio del video.

Seguidamente, Epa Colombia aclaró que con este proceso debe ir poco a poco “para que no se me rompa la piel”. “Por lo menos estos huecos ya los rellenamos”, dijo señalndo a sus caderas.

“Yo no tenía caderas, ya me las están creando, como las de Yailin”, afirmó entre risas. “No mor, voy a quedar más linda, no tengo la cola morada y ahí me metí 12 milloncitos. Gracias Cami, te debo la publicidad porque plata no hay, mi amor”, continuó detallando Daneidy Barrera.

Finalmente aclaró que esos 12 millones de pesos prefiere regalarlos en la calle, por lo que pactó con la especialista para pagarle promocionando sus servicios profesionales. “Me dijo: ‘hazme la publicidad que yo sé que a ti te siguen muchas niñas (chicas)’, y bueno se las recomiendo”, selló Epa Colombia.

Desde el hilo de comentarios hubo opiniones divididas en cuanto a su última cirugía estética, pues algunos usuarios aseguran que ni siquiera se notan los cambios.

“Esta ya no sabe ni qué hacer con la plata”, “qué se hizo, no entiendo”, “falta el implante de autoestima y queda full”, “esa no se cambió nada”, “ahora quiere ser como La Valdiri”, “no necesitas cirugías, consejo de una mamá” y “tanto que critica y hace lo mismos”, fueron algunas de las reacciones.

Epa Colombia estalló contra su ex contadora

Hace algunos días Epa Colombia vivió un descargo en redes sociales por unas graves situaciones en su empresa de keratinas, debido a algunas “enemigas” económicas que parecen haberle declarado la guerra y desean verla en banca rota.

Sin embargo, ella quiso adelantarse a las arremetidas y arregló sus cuentas y bienes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Así lo demostró desde sus historias de Instagram, donde dejó un par de escritos directos, fuertes e inesperados.

“Rata asquerosa, te robas 2.800 millones de mi empresa y yo queriendo ir al choco a llevar el dinero de mis keratinas, y tú aprovechándote, robándome, aprovechándote de mi poco conocimiento, y con ese dinero operándote y sacando serie de Netflix”, partió diciendo la influencer.

Aunque el tema luce confuso, Epa Colombia se estaría dirigiendo a su ex contadora, una mujer llamada Yenny Saldarriaga, y quien recientemente se presentó en redes sociales y afirmó que “pronto Colombia conocerá mi verdad”.

“Ya verás ladrona, cómo sus 70 clientes abrirán los ojos. Dios les quitará las vendas de los ojos, ladrona, cochina”, continuó diciendo la instagramer en sus historias.