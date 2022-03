José Eduardo Derbez habla cómo fue vivir la separación de sus padres y la convivencia con sus hermanos

La infancia de José Eduardo Derbez estuvo envuelta entre las peleas y diferencias de sus padres Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo, quienes al parecer el tiempo no los ha orillado a hacer las paces.

En medio de sus disputas quedó José Eduardo, quien ha contado como tuvo que lidiar con la separación de sus padres y la convivencia con sus hermanos.

El comediante de 29 años conversó durante una entrevista para la periodista Inés Moreno en su canal de YouTube, donde aseguró que la relación con su padre fue muy distinta a la que tuvieron sus hermanos Vadhir y Aislinn Derbez, quienes sí pasaron más tiempo con su papá

“Como que me fui más por mi lado. Lo que pasó con mis hermanos es muy diferente. Mis hermanos siempre estuvieron como muy pegados a mi papá y a lo que él dijera… nunca decían que no, y yo era el único que decía: ‘No, ¿por qué?’”, aseguró el intérprete, quien dijo que al final terminó acostumbrándose a esta dinámica.

El también actor recuerda que su madre le brindó las herramientas necesarias en su infancia y adolescencia para que tomara sus propias decisiones.

“Mi mamá me dio siempre ese poder de: ‘Tú, tu camino y nadie te va a decir qué hacer y qué no hacer… Mis hermanos dependían más de mi papá económicamente y estaban más con él, mucho o poco pero ahí estaba mi papá. De parte de mi mamá era: ‘Tú tienes aquí lo tuyo, aquí tenemos todo, tú no te preocupes’…”, relató.

— José Eduardo Derbez