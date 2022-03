Jared Leto responde a críticas por supuestamente no envejecer

ared Leto responde a críticas por supuestamente no envejecer y revela su secreto de la eterna juventud Instagram jaredleto

Parece que Jared Leto se ha tomado en serio aquellos personajes de vampiros que ha interpretado y para muestra es que el actor de 50 años sigue sorprendiendo por su fresca apariencia juvenil.

A través de una entrevista con “Men’s Health”, el protagonista de ‘Sólo los amantes sobreviven’ dijo que no sabe con exactitud porqué luce sin arrugas y se lo atribuye a la genética, ya que su madre “siempre se ha visto joven y saludable”.

“Solo para mantener a todos adivinando. Realmente, honestamente, al final del día, realmente no importa”, aseguró el fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars’.

“La gente empezó a hablar de mi edad y ese tipo de cosas hace diez años. A medida que envejeces, la gente comienza a decir: ‘Ah, todavía eres joven’”. Expresó que no le da mucha importancia hablar de ello, pero, lo hacen siempre y en realidad no importa.

El cantante asegura que:

“Desafortunadamente, no obtengo papeles en películas donde interpreto, como, ‘un anciano que parece bastante joven’. Tal vez estoy haciendo algo mal, no lo aprovecho lo suficiente. Simplemente no importa. Puedes tener 30 años y vivir una vida increíblemente emocionante, interesante y satisfactoria, o puedes tener 60 años y tener una crisis”.

Leto, quien ha aprovechados sus talentos, recientemente regresó a la actuación en la cinta “Morbious”, una cinta en la que encarnará a uno de los villanos más temidos de Marvel.

A pesar de tener una prolífica carrera en la industria del entretenimiento, Jared también ha apostado por incursionar en los negocios de tecnología al invertir en compañías como Uber y Spotify.

¿Cuál es su secreto de la eterna juventud?

Nunca no la revelado, pero el actor cuida bastante su dieta y su forma de vivir, es decir, l leva una estricta alimentación vegetariana (que no muchas veces rompe) y complementa su rutina con yoga, disciplina de la que es muy afán.