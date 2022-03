Helhue Sukni sorprendió con cambio de look: “Quiero ser legalmente rubia”

El pasado jueves, la abogada Helhue Sukni compartió un extenso video en redes sociales, dando cuenta de su nuevo cambio de look. La famosa optó por una coloración rubia, cuyos resultados enseñó en el comentado registro.

“Hola amigos, ¿cómo están? La tía Helhue miren cómo está. Me tiñeron rubiecito acá abajo, las canas, todo. Ahora quiero ser legalmente rubia”, dijo sobre su nuevo aspecto.

Sin embargo, no fue el único tema que abordó en el video. Helhue Sukni aprovechó la instancia para preguntarle a sus seguidores sobre su nuevo pretendiente. “Ustedes saben que yo sigo todavía, no sé si enamorada, pero sigo entusiasmada con él, el hombre de mi vida”, dijo.

Helhue Sukni mostró su nuevo look (Instagram)

“Quiero opiniones de ustedes, ¿lo invito o no lo invito al hueón? Cuando volví de vacaciones hablé con él y me dijo ‘te voy a ir a ver’, y después no me escribió más. ¿Lo invito o no lo invito para el sábado?”, preguntó, aludiendo a la pool party que organizó para el fin de semana.

“Esa es la novedad que les tengo, lo voy a invitar y le voy a preguntar si quiere estar conmigo (...) Para definir de una vez por todas la vida de la tía Helhue. Si la tía Helhue anda enamorada por acá, por allá, se anda enamorando de hueo... y en el fondo al único hueón que quiere es al ‘juez’”, señaló.

“Tengo a mil hueones que me invitan a salir y no los pesco, no los pesco porque lo quiero a él. ¿Será obsesión?, ¿será amor? No lo sé, pero lo quiero a él”, remarcó.