¿Visible campeón? Tatán Mejía ya estuvo en otro programa de cocina antes de ‘MasterChef’ y lo ganó

Va a estar muy difícil que alguien le gane la partida a Tatán Mejía en esta temporada de MasterChef Celebrity, pues el atleta ya sabe perfectamente lo que es ganar un concurso de cocina. De hecho, es uno de los que mejor se ha desempeñado junto a Manuela González y Carolina Gómez.

El apasionado por el motociclista ya ha recibido elogios por su buena sazón y su creatividad a la hora de elaborar los platillos, pero muy pocos estaban enterados de su buen conocimiento en la cocina.

Tatán Mejía ya sabe lo que es ganar un programa de cocina

Fue en 2019 cuando el deportista fue visto frente a las cámaras en el reality show Súper parejas, que fue transmitido por Discovery Home & Healt, y donde participó junto a su esposa Maleja Restrepo.

En aquel entonces, Tatán Mejía y su pareja debía cumplir con cuatro pruebas distintas para demostrar que eran los mejores cuando se trataba de la cocina. Cabe destacar que, curiosamente, en Súper Parejas estuvo Pamela Ospina, que también está en la actual temporada de MasterChef Celebrity.

Incluso Diego Camargo, participante de la temporada anterior, también dijo presente en el reality de Discovery Home & Healt en 2019.

Y la participación de Tatán Mejía fue tan destacada que terminó siendo campeón junto a Maleja Restrepo. Esto indicaría que es uno de los favoritos de MasterChef Celebrity y no está nada fácil que puedan superarle, algo que ya ha evidenciado.

La producción de RCN y del programa de cocina jamás mencionó que el atleta ya fuera experto en cocina, pero su ventaja frente a otros competidores luce abismal, aunque algunos artistas como Manuela González y Carolina Gómez le están dando la batalla ante los platillos.

Tatán Mejía (en el medio) cerca de Carolina Gómez y Manuela González, los tres mejores de 'MasterChef' hasta el momento. Foto: Instagram @tatanmejia

La confesión de Claudia Bahamón que dejó nerviosa a Pamela Ospina

A mediados de marzo, durante un programa donde se vivieron momentos de tensión por un complicado platillo: un Salmón Kulibiak, la presentadora Claudia Bahamón decidió romper el hielo con un comentario, que aunque era para reír, Pamela Ospina se sintió nerviosa.

La animadora de MasterChef Celebrity impresionó a Pamela Ospina: “Pamela, soñé contigo”, expresó. Y la comendiante le respondió: “uy cómo me fue?”, mientras el resto de los compañeros soltaron carcajadas e hicieron ruido.

Por su parte, Bahamón le contestó: “súper bien”, provocando aún más risas. “Pues no sé a qué se refiere eso… de pronto me fue bien en algún reto, quién sabe, pero me parece emocionantísimo”, agregó Ospina.

Otra en intervenir en la conversación de MasterChef fue Aida Morales, quien aseguró: “Es una incógnita porque ‘Claudita’ es como los caballeros, no tiene memoria”. Por otro lado, Luis Fernando Arias, mejor conocido como Estiward G, le dijo a Claudia Bahamón que había soñado con ella.

“Soñé contigo anoche. Que teníamos una hermosa familia, un lindo niño que se llamaba Esneider G. Bahamón, con esos rasgos finos de Clauidita, con el afrito, pero un afrito mono… uff elegante”, expresó provocando que la conductora se sonrojara.